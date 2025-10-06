Kim Kardashian (44) predviedla NOVÝ ÚČES: Vyzerá úplne ako jej mama Kris (69)!

PARÍŽ - Kim Kardashian opäť raz prekvapila fanúšikov! Na Paris Fashion Weeku predviedla úplne nový účes – krátky pixie strih, s ktorým by si ju mnohí na prvý pohľad pomýlili so slávnou mamou Kris Jenner (69).
Hviezda reality šou vymenila svoje typické dlhé vlasy za krátky zostrih s ofinou a výsledok? Elegantný, štýlový a nápadne podobný ikonickému účesu jej mamy. Fanúšikovia okamžite zaplavili sociálne siete komentármi typu „Kris, si to ty?“ Zdá sa, že Kim sa svojou novou vizážou nechala inšpirovať práve ženou, ktorá ju priviedla do sveta šoubiznisu – a treba uznať, že jej to poriadne pristane!
Paris Fashion Week, ktorý odštartoval v pondelok 23. septembra, priniesol prehliadky svetových návrhárov ako Chanel, Dior, Louis Vuitton či Balmain. Týždeň módy v Paríži vyvrcholil 1. októbra októbra a podobne, ako každý rok, pritiahol najväčšie hviezdy sveta módy aj šoubiznisu – a Kim Kardashian samozrejme nemohla chýbať.
