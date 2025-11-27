Sharon Osbourne zavítala do spoločnosti: Prvýkrát od manželovej (†76) smrti!

LONDÝN - Dokonale zladená od hlavy po päty! V lete tohto roka uštedril osud moderátorke Sharon Osbourne (73) krutú ranu. Jej milovaný manžel a slávny spevák Ozzy, zomrel. Trúchliaca vdova sa spoločenským akciám pochopiteľne vyhýbala... Včera večer ale spolu s dcérou Kelly prišli podporiť módnu návrhárku Rebeccu Vallance.
Ozzy Osbourne (†76) mal v posledných rokoch svojho života viaceré zdravotné komplikácie. Trpel napríklad Parkinsonovou chorobou. Začiatkom júla ešte absolvoval svoj posledný koncert, avšak 22. júla zomrel následkom infarktu. Smrť uznávaného speváka a hudobníka zasiahla mnohých jeho fanúšikov po celom svete. Nepochybne najviac však za ním trúchli jeho pozostalá rodina.
Vdova po Osbournovi - Sharon v týchto dňoch zavítala do spoločnosti. Spolu s dcérou Kelly, ktorá jej v týchto časoch je veľkou oporou, zavítali na večierok ich dobrej priateľky - módnej návrhárky Rebeccy Vallance. Kým Kelly stavila na šaty jemnej ružovej farby, Sharon zvolila výrazné červené šaty, ktoré dokonale ladili s farbou jej vlasov a odtieňom rúžu na jej ústach.
Hoci sa moderátorka počas večera nebránila úsmevom, na jej tvári, bolo badať smútok. Niet sa čo čudovať, s Ozzym si totiž boli veľmi blízki. Fotky z podujatia zverejnila na svojom profile na sociálnej sieti Instagram aj samotná Kelly. „Strávili sme spolu úžasný čas na uvedení novej kolekcie. Tieto šaty sú mimo mojej komfortnej zóny a nikdy predtým som na sebe nič také nemala. Cítila som sa úžasne a myslím si, že moja mama vyzerala nádherne. Bolo pekné vidieť ju trošku sa zabávať,” napísala k spoločným záberom Kelly.
Tá už odnepamäti zvádzala boj s nadváhou. To je však v posledných rokoch minulosť a Kelly ohuruje schudnutou postavou. Poniektorí z jej priaznivcov si však všimli, že je momentálne až príliš chudá a myslia si, že vyzerá nezdravo. Aký je váš názor?