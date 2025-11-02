Nič rozkošnejšie dnes neuvidíte! Vnúčik legendárneho Ozzyho Osbourna (†76) odhryzol netopierovi hlavu

LOS ANGELES - Potešili mnohých jeho fanúšikov! Jednou z osobností, ktoré nás tento rok navždy opustili, je legendárny Ozzy Osbourne (†76). Ten chýba nielen priaznivcom, ale najviac milovanej rodine. Pozrite, akým originálnym spôsobom si na neho v uplynulých dňoch zaspomínali.
Halloweenske šialenstvo neobišlo ani Osbournovcov. Dôkazom sú mnohé príspevky a fotografie, ktoré v uplynulých dňoch zverejnila na sociálnych sieťach dcéra legedndárneho hudobníka a speváka Ozzyho Osbourna - Kelly.
Medzi fanúšikmi azda najviac reakcií vyvolalo video s jej 2-ročným synčekom v hlavnej úlohe. Sydney Wilson Jr. totiž napodobnil svojho slávneho dedka a netopierovi odhryzol hlavu. Našťastie, išlo len o plyšovú hračku :)
„Učí sa od tých najlepších,” reagovala v komentároch Kelly. „Aký je rozkošný! Viem si predstaviť, ako by tvojho otca toto rozosmialo. Je definitívne potvrdené, že to Osbourne,” znejú vybrané z komentárov od fanúšikov.
Kelly pred pár dňami oslávila narodeniny. Ako priateľom a followerom v súvislosti so svojim sviatkom prezradila, od otca zvykla dostať každý rok narodeninový pozdrav s ručne napísanou gratuláciou. „Prvé narodeniny bez otca. Viem, že už od neho žiaden odkaz nedostanem a láme mi to srdce. Odkazy od neho boli vždy krátke a jednoduché, ale povedal nimi všetko, čo som potrebovala počuť,” vyznala sa Kelly.