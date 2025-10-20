3 mesiace po SMRTI Ozzyho (†76): Sharon Osbourne prežíva ďalšiu STRATU... Nemôže tomu uveriť!

LOS ANGELES - Sharon Osbourne čelí ďalšej bolestnej strate. Len niekoľko týždňov po smrti svojho manžela, rockovej legendy Ozzyho Osbournea, ju opustil aj jej milovaný pes Elvis.
Len čo sa Sharon Osbourne začala spamätávať zo smrti svojho manžela Ozzyho, zasiahla ju ďalšia rana. Jej verný pes Elvis, sibírsky husky, ktorý ju sprevádzal celé roky, zomrel len 3 mesiace po legendárnom spevákovi skupiny Black Sabbath. Zarmútená vdova sa podelila o srdcervúci príspevok na Instagrame, kde zverejnila fotografie so zosnulým manželom a svojím verným štvornohým spoločníkom.
„Nemôžem uveriť, že to píšem, ale môj milovaný Elvis tento týždeň zomrel. Dal mi 14 vzácnych rokov. Bol po mojom boku až do konca. Odpočívaj v pokoji, môj milovaný chlapček!“ napísala Sharon. Elvis bol jedným z najobľúbenejších psov rodiny Osbourneovcov. Objavoval sa po jej boku aj na pľaci americkej talkshow The Talk, kde Sharon dlhé roky pôsobila ako moderátorka. Dcéra Kelly Osbourne, ktorá po otcovej smrti stojí po boku svojej mamy, zverejnila vlastné emotívne vyznanie.
„S ťažkým srdcom vám oznamujem, že sme tento týždeň stratili Elvisa. Náš anjel strážny nás opustil. Elvis neodišiel odo mňa odkedy zomrel môj otec,“ napísala Kelly. „Pomohol mi prežiť najtemnejšie obdobie môjho života. Snažím sa nájsť v tom všetkom niečo pozitívne a jediné, čo ma napadá, je, že môj otec ho možno potreboval. Život vie byť krutý, ale zároveň nám dáva veľa darov. Mali sme veľké šťastie, že sme mali Elvisa 14 rokov. Ďakujem ti za všetku lásku, Elvis, bol si jedinečný. Milujem ťa – spi sladko, nežný princ, kým sa znovu nestretneme!“
Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili tisíce reakcií od fanúšikov, ktorí Sharon vyjadrili podporu a sústrasť. Ozzy Osbourne zomrel 22. júla vo veku 76 rokov na zlyhanie srdca vo svojom dome v Buckinghamshire. Len dva týždne predtým odohral rozlúčkový koncert s kapelou na štadióne Villa Park v Birminghame.