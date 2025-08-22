Ozzy Osbourne (†76) cítil, že sa blíži jeho KONIEC: Už počas posledného koncertu Black Sabbath!

LOS ANGELES - Legendárny Ozzy Osbourne (†76) vraj už počas posledného koncertu cítil, že jeho čas sa kráti. A rozhodol sa, že jeho rozlúčka s fanúšikmi bude taká, na akú nikto nikdy nezabudne!
Rocková ikona Tom Morello prezradil v rozhovore pre chicagske rádio Q101, že Ozzy už pri príchode na rozlúčkový koncert „Back to the Beginning“ v Birminghame vedel, že je to jeho úplne posledné vystúpenie a jeho čas sa kráti. Cieľ bol preto jasný - urobiť z toho koncertu najväčší deň v histórii heavy metalu. A podarilo sa!
Svet sa lúči s Ozzym Osbournom (†76): ŤAŽKÝ POHĽAD na zdrvenú rodinu... Vdova sa ZRÚTILA!
Ozzy sedel na čiernom tróne a fanúšikom servíroval nesmrteľnú pecku „Crazy Train“. Následne sa na pódiu spojil s legendami Tonim Iommim, Billom Wardom a Geezerom Butlerom na posledný sabbathovský súboj, ktorý si 40-tisíc fanúšikov navždy zapamätá. Podľa Morella to bol výnimočný okamih, keď sa láska fanúšikov, kapely aj celého sveta sústredila na jedného muža – na Princa temnoty.
Len niekoľko týždňov po tejto nezabudnuteľnej rozlúčke však prišla smutná správa. 22. júla Ozzy Osbourne zomrel na infarkt. Rockový svet tak prišiel o nezameniteľnú ikonu, ktorá navždy zmenila dejiny hudby.
