Katy Perry už svoju LÁSKU neskryje: BOZKY s bývalým premiérom!

Katy Perry (Zdroj: SITA)
SANTA BARBARA - Speváčka Katy Perry zažíva novú životnú kapitolu – a tentoraz už city neskrýva! Po rozchode s Orlandom Bloomom ju paparazzi pristihli v náručí bývalého kanadského premiéra. Na jachte si vymieňali bozky a objatia!

Známa speváčka Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau sa opäť dostali do centra pozornosti po tom, čo ich paparazzi zachytili počas vášnivých chvíľ na jachte pri kalifornskom pobreží Santa Barbary. Fotografie, ktoré zverejnil Daily Mail, ukazujú dvojicu, ako sa bozkáva a objíma počas slnečného výletu na mori. FOTO nájdete TU.

Na jednom zo záberov Trudeau jemne objíma Perry zozadu, zatiaľ čo si užívajú pokojné vlny. A podľa všetkého si dvojica chvíle blízkosti naozaj vychutnávala. Katy a Justin boli po prvýkrát spájaní už v júli, keď ich svedkovia videli, ako venčia psa a neskôr si spolu vychutnávajú večeru v montrealskej reštaurácii. O pár dní neskôr Trudeau zavítal aj na speváčkin koncert, čo ešte viac rozvírilo klebety o ich vzťahu.

Od začiatku medzi nimi preskočila iskra. Či už ide o začínajúci sa vzťah alebo zatiaľ len priateľstvo s "výhodami", je otázne, k ich romániku sa totiž nevyjadril ani jeden z nich. Obaja majú za sebou nedávne rozchody. Perry sa len mesiac predtým rozišla so snúbencom Orlandom Bloomom, s ktorým má päťročnú dcéru Daisy Dove. Trudeau zas v roku 2023 ukončil 18-ročné manželstvo so svojou manželkou Sophie Grégoire, s ktorou vychovávajú tri deti.

Ďalšie zo Zoznamu