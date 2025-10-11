OBROVSKÁ rana pre filmový svet: Zomrela oscarová herečka!

(Zdroj: Getty Images)
WASHINGTON - Vo veku 79 rokov zomrela Oscarom ocenená americká herečka Diane Keatonová. S odvolaním sa na hovorcu jej rodiny to v sobotu oznámil časopis People. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Legendárna hollywoodska herečka Diane Keaton, ktorá hrala v množstve úspešných filmov, zomrela v Kalifornii, uvádza magazín People. Príčina smrti Diane zatiaľ nie je známa. Narodila sa v Los Angeles v roku 1946 ako najstaršia zo štyroch detí. Slávu získala v 70. rokoch po účinkovaní v kultovej sérii Krstný otec a vďaka spolupráci s režisérom Woodym Allenom. Za hlavnú úlohu vo filme Annie Hallová z roku 1977 získala Oscara za najlepšiu herečku. Diane Keaton sa nikdy nevydala, no vychovala dve adoptované deti. Česť jej pamiatke.
(Zdroj: TASR)