Je to OFICIÁLNE! Katy Perry viac nie je single: S novou láskou PRVÝKRÁT v spoločnosti!

PARÍŽ – Spevácka diva Katy Perry (41) a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau (53) už viac netaja, čo medzi nimi je! Dvojica sa po mesiacoch špekulácií konečne ukázala na verejnosti – a to rovno v meste lásky, Paríži.
Podľa portálu TMZ si za svoje prvé oficiálne rande vybrali legendárny kabaret Crazy Horse Paris, kam dorazili štýlovo a s úsmevom od ucha k uchu. Pred vchodom ich čakali desiatky paparazzov, no Katy a Justin si to zjavne užívali. Po skončení show vyšli z divadla držiac sa za ruky, fanúšik speváčke podal ružu a poprial jej všetko najlepšie k narodeninám.
Zamilovaný párik potom prešiel k čakajúcemu autu, pričom fotoaparáty blískali zo všetkých strán. Očividne im to vôbec neprekážalo – práve naopak, obaja vyzerali šťastne a žiarili spokojnosťou. Už začiatkom októbra sa na internete objavili zábery, ako si Katy a Justin užívajú romantiku na jachte pri kalifornskom pobreží – nechýbali vášnivé objatia ani bozky.
Prvé chýry o ich vzťahu sa však začali šíriť už v lete, keď ich videli spolu na večeri v Montreale a neskôr aj na prechádzke v parku Mount Royal. Trudeau sa dokonca ukázal na jednom z Katiných koncertov počas jej turné Lifetimes. Zdá sa, že medzi nimi preskočila poriadna iskra a obaja si spoločnosť toho druhého náramne užívajú.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%