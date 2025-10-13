Diane Keaton (†79) trávila POSLEDNÉ mesiace o SAMOTE a... Zanechala po sebe ohromný majetok!

LOS ANGELES - Hollywood prišiel o ďalšiu ikonu. Diane Keaton (†79) strávila posledné mesiace svojho života v ústraní, ďaleko od kamier aj spoločenského ruchu, ktorý kedysi milovala. Zanechala po sebe aj obrovský majetok v ohromnej hodnote!
V sobotu večer potvrdil hovorca rodiny Diane Keaton smutnú správu – legendárna herečka zomrela vo veku 79 rokov. Hoci okolnosti jej úmrtia neboli bezprostredne známe, v posledných rokoch sa stiahla do úzadia a na verejnosti sa objavovala len výnimočne. „Jej zdravotný stav sa zhoršil veľmi náhle, čo bolo pre všetkých, ktorí ju milovali, srdcervúce,“ potvrdil v sobotu jej priateľ, píše Dailymail.com.
„Bolo to úplne nečakané, najmä pri niekom s takou silou a životným elánom. V posledných mesiacoch bola obklopená len najbližšou rodinou, ktorá sa rozhodla všetko udržať v súkromí. Dokonca ani dlhoroční priatelia úplne netušili, čo sa deje.“ Jej posledné verejné vystúpenie zachytili fotografi pred viac ako rokom v známej reštaurácii Mr Chow v Beverly Hills, kde sa zúčastnila súkromnej večere s priateľmi. Ešte deväť mesiacov pred smrťou ju videli nakupovať v Brentwoode, neďaleko jej rozľahlej vily, ktorú si roky zveľaďovala.
O tri mesiace neskôr sa však dom objavil na predaj – prekvapivo, keďže herečka o ňom kedysi hovorila ako o svojom vysnívanom domove. Nehnuteľnosť, ktorú rekonštruovala podľa vlastného vkusu takmer desať rokov, dokončila v roku 2017. Luxusná vila so siedmimi kúpeľňami a piatimi spálňami sa začiatkom tohto roka objavila na realitnom trhu s cenovkou 29 miliónov dolárov. Podľa blízkeho zdroja herečka v posledných mesiacoch žila pokojne v dome, ktorý milovala, no prestala sa objavovať na svojich každodenných prechádzkach so psíkom. „V Brentwoode žila mnoho rokov,“ uviedol zdroj pre People.
„Milovala svoje okolie. Ešte donedávna venčila svojho psa každý deň. Zvyčajne bola oblečená rovnako – s klobúkom a typickými slnečnými okuliarmi, bez ohľadu na počasie," dodal. Herečka po sebe zanechala značný majetok – podľa odhadov viac ako 100 miliónov dolárov. Okrem filmových honorárov jej bohatstvo plynulo aj z úspešných investícií do nehnuteľností. V päťdesiatke sa rozhodla pre adopciu dvoch detí – dcéry Dexter a syna Dukea – ktorých vychovávala ako slobodná matka. Nikdy sa nevydala, a preto sa predpokladá, že väčšinu svojho imania odkáže práve im.