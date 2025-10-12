Hore zima, dole leto: ŠOKUJÚCI outfit slávnej herečky... To prečo?!

LONDÝN - Mila Kunis odrovnala prítomných svojim outfitom. To prečo?!
Hollywoodska hviezda Mila Kunis opäť raz ukázala, že módne pravidlá pre ňu jednoducho neplatia. Herečka sa na nedávnom spoločenskom večierku v Londýne objavila v kombinácii, ktorá zaskočila nejedného prítomného.
Pôsobila, akoby sa nemohla rozhodnúť, či je zima alebo leto. Zatiaľ čo vrchná časť jej outfitu pôsobila mimoriadne elegantne – dlhý vlnený kabát, jemná hodvábna blúzka a decentné doplnky, dolná časť bola v úplne inom tóne. Mila si obula obyčajné plážové šľapky, ktoré kontrastovali so zvyškom jej looku.
Svoje luxusné topánky na opätku si niesla jednoducho v ruke. Je úsmevné, že aj hollywoodska hviezda má niekedy už dosť nepohodlných topánok. Pre Milu je zrejme dôležitejšie pohodlie než štýl. „Dnes pre krásu trpieť nebudem,“ mohlo byť jej tiché motto dňa.
