MFF Benátky: Ocenenia sú už ROZDANÉ... Zlatého leva získal TENTO film!

BENÁTKY – Hlavnú cenu medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, Zlatého leva, získal tento rok film Father Mother Sister Brother amerického režiséra Jima Jarmuscha. Oznámila to v sobotu večer v závere 82. ročníka prestížneho podujatia porota, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a DPA.

Ocenená snímka skúma dysfunkčné rodiny prostredníctvom troch príbehov, ktoré sa odohrávajú v americkom štáte New York, v Dubline a Paríži. Zahrali si v ňom Cate Blanchettová, Adam Driver či Tom Waits. Jim Jarmusch (72) patrí k najznámejším súčasným autorským filmárom i predstaviteľom amerického nezávislého filmu. Medzi jeho snímky patria Noc na Zemi, Mrtvý muž či Zlomené kvety.

Za najlepšiu herečku vyhlásili Číňanku Sin Č'-lej (Xin Zhilei) za hlavnú úlohu vo filme The Sun Rises on Us All (Ž' Kua Čung Tchien; Slnko visí na oblohe). Stvárnila v ňom ženu snažiacu sa zmieriť so svojím bývalým milencom, ktorý si vo väzení odpykal trest za jej zločin. Najlepším hercom je tento rok podľa poroty Toni Servillo z Talianska za postavu starnúceho prezidenta, ktorému sa končí mandát, v snímke La Grazia režiséra Paola Sorrentina.

Veľkú cenu poroty, druhú najvýznamnejšiu trofej benátskeho festivalu, si odniesla snímka The Voice of Hind Rajab (Hlas Hind Radžabovej) tuniskej režisérky Kausar Bin Hanijjovej (Kaouther Ben Hania), ktorého témou je smrť päťročného palestínskeho dievčatka v Pásme Gazy. Strieborného leva za najlepšiu réžiu dostal Američan Benny Safdie za biografickú drámu o zápasníkovi Markovi Kerrovi nazvanú The Smashing Machine (Mlátička).

Osobitnú cenu poroty získal dokumentárny film Sotto le nuvole (Pod oblakmi) taliansko-amerického režiséra Gianfranca Rosiho, ktorý predstavuje útržky z každodenného života ľudí žijúcich a pracujúcich v Neapole. Najlepší scenár podľa porotcov napísali Valérie Donzelliová a Gilles Marchand pre francúzsky film À pied d’oeuvre (V práci).

Medzinárodný filmový festival v talianskych Benátkach je najstarším podujatím svojho druhu na svete a popri festivale vo francúzskom Cannes a nemeckom Berlinale sa považuje za jeden z troch najvýznamnejších. V poradí 82. ročník sa konal od 27. augusta do 6. septembra 2025 a o Zlatého leva pre najlepší film sa uchádzalo 21 diel. O oceneniach rozhodla medzinárodná porota, ktorej predsedal americký režisér Alexander Payne.

Ocenenie Zlatý lev za celoživotný prínos udelili v úvode festivalu nemeckému režisérovi Wernerovi Herzogovi a americkej herečke Kim Novakovej.

