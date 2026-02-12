Posledné zbohom Jane Brejchovej (†86): Už sú známe detaily rozlúčky!

PRAHA - Verejnosť sa bude môcť naposledy rozlúčiť s herečkou Janou Brejchovou v pražskom kine Lucerna, kde rodina pripravuje pietne stretnutie na jej počesť. Podujatie nebude mať podobu klasického smútočného obradu.
Verejnosť sa bude môcť rozlúčiť s herečkou Janou Brejchovou 17. februára v pražskom kine Lucerna. Podujatie pripravuje rodina zosnulej umelkyne, pričom informáciu pre ČTK potvrdila jej dcéra Tereza Brodská. „Návštevníci budú mať možnosť tichej spomienky a zápisu do kondolenčnej knihy od 8:00 do 13:00,“ uviedla Brodská.
Výrazná osobnosť českého filmu, ktorá sa objavila v množstve známych snímok, zomrela v piatok vo veku 86 rokov po dlhotrvajúcich zdravotných problémoch. Na rokovaní vlády zaznel aj návrh, aby sa posledná rozlúčka konala so štátnymi poctami. Predložili ho minister kultúry Oto Klempíř spolu s ministrom pre šport Borisom Šťastným.
Hovorkyňa rezortu kultúry Barbora Šťastná v pondelok uviedla, že s touto myšlienkou chceli osloviť rodinu, tá sa však rozhodla pripraviť pietne stretnutie vo vlastnej réžii. Podľa riaditeľa kina Lucerna Filipa Schauera nepôjde o klasický smútočný obrad a v priestoroch kina nebude vystavená rakva. „Malo by ísť o pietnu akciu pre verejnosť na počesť pani Jany Brejchovej,“ uviedol Schauer. Stretnutie sa uskutoční vo veľkej sále a jeho finálna podoba bude prispôsobená želaniam rodiny.