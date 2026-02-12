SaS v Košiciach neplánuje postaviť vlastných kandidátov, uviedol Gröhling

KOŠICE - Opozičná strana SaS v jesenných voľbách do orgánov samospráv neplánuje postaviť vlastného kandidáta na post primátora Košíc ani na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK). Povedal šéf strany Branislav Gröhling s tým, že v rámci komunálnej politiky prebiehajú s opozičnými partnermi diskusie o podpore spoločných kandidátov.
Členovia strany SaS z Košíc podľa jeho slov iniciovali stretnutie so všetkými opozičnými stranami. „Smerujeme k návrhu deklarácie alebo k dohode, že podporíme jedného kandidáta,“ povedal. Dodal, že by bol rád, ak by sa zhodli na spoločnom kandidátovi pre funkciu predsedu KSK aj primátora.
Z vyjadrení Gröhlinga vyplýva, že SaS by vlastného kandidáta postavila do jesenných volieb v prípade, ak by bol potenciálny kandidát SaS preferenčne najvýraznejší a zhodli by sa na ňom s ostatnými opozičnými stranami.