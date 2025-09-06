BIZARNÝ outfit slávneho sexsymbola: RUŽOVÝ oblek, šľapky a... TO NAOZAJ?!

BENÁTKY - Jason Momoa sa na benátskom filmovom festivale postaral o rozruch. Namiesto klasického smokingu dorazil na červený koberec v ružovom outfite, ktorý skombinoval s rovnako farebnými šľapkami a... To fakt?!
Hollywoodsky herec Jason Momoa na benátskom filmovom festivale, kde predstavil svoju novinku In The Hand Of Dante, strhol všetky pohľady na seba. Nečudo – namiesto tradičného smokingu totiž zvolil extravagantný ružový outfit, ktorý dokonale podčiarkol jeho štýl. Každý by očakával, že si Momoa k takémuto výstrednému modelu obuje elegantné topánky.
Omyl! Slávny herec siahol po ružových šľapkách, čím outfit ešte viac odľahčil a dodal mu rebelsky uvoľnený charakter. Ako čerešnička na torte – jeho pedikúra bola v rovnakom odtieni. Hviezda filmov Aquaman bola na červenom koberci vo výbornej nálade. Momoa opäť ukázal, že sa nebojí vybočiť z davu istou dávkou extravagancie.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%