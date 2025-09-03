Známa herečka v Benátkach: Červený koberec si POMÝLILA so STRIPTÍZOVÝM klubom!

BENÁTKY - Rebecca Ferguson prišla do Benátok ako pravá filmová diva, no pozornosť pútali jej extravagantné topánky. Pozrite, v čom prišla!
Švédska herečka Rebecca Ferguson sa na 82. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach postarala o poriadny rozruch – a to nie vďaka filmu, ale vďaka svojim topánkam. Na červený koberec a následne aj na photocall k snímke A House of Dynamite prišla v elegantnom čiernom outfite.
Všetko by bolo tip-top, keby si k nemu neobula topánky, ako z nočného klubu. Extrémne vysoké podpätky a obrovská platforma pôsobili tak provokatívne, že mnohým prítomným hneď napadla otázka, či si herečka omylom nepomýlila červený koberec s pódiom v striptízovom bare.
Aj keď by sa v takýchto „nebezpečných“ topánkach väčšina žien ledva udržala na nohách, Rebecca ich zvládla nosiť s prekvapivou ľahkosťou. Samotný film A House of Dynamite patrí medzi najočakávanejšie tituly festivalu. V hlavných úlohách sa predstavili Idris Elba a spomínaná Rebecca.
