V Karlovej Vsi horela trafostanica: Hasiči zasahovali pri tomto požiari

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
BRATISLAVA - Bratislavskí hasiči zasahovali v stredu (11. 2.) večer pri požiari trafostanice v Karlovej Vsi. Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania. Udalosť sa zaobišla bez zranení. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
„Následkom požiaru vznikla majiteľovi trafostanice priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100.000 eur,“ dopĺňa HaZZ. Požiar na trafostanici na križovatke ulíc Jána Stanislava a Ferdiša Kostku spôsobil zároveň výpadok elektrickej energie v časti Dlhé diely. Do tmy sa tak ponorili desiatky ulíc.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
Dodávka elektrickej energie bola do polnoci obnovená
Dodávka elektrickej energie bola do polnoci obnovená na väčšine zasiahnutého územia. Vo štvrtok ráno evidovala mestská časť výpadok elektriny ešte v niekoľkých rodinných domoch na Ul. Sološnická.