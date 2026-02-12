Obrovská radosť Ivany Christovej: Už je z nej dvojnásobná babička

BRATISLAVA - Dcéra Ivany Christovej porodila. Na svet priviedla synčeka, ktorému dali slovenské meno!
Daniela Zajíček Christová už porodila. S radostnou novinkou sa podelila prostredníctvom siete Instagram. Do rodinky pribudol synček, ktorému vybrali meno Miloš. Chlapček sa narodil už pred dvomi dňami, no až teraz sa o toto šťastie podelila s verejnosťou. Z Ivany Christovej sa tak stala už dvojnásobná babička. Daniela so svojím manželom už vychovávajú rozkošnú dcérku Zojku, ktorá prišla na svet vo februári 2021. Čerstvým dvojnásobným rodičom gratulujeme – mamičke a synčekovi prajeme veľa zdravia. Daniela sa podelila aj FOTO z pôrodu, tie nájdete v galérii.
