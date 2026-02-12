Európsky parlament prijal nové pravidlá na ochranu poľnohospodárov

BRUSEL - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok zahlasovali za nové opatrenia na ochranu európskych poľnohospodárov pred nekalými obchodnými praktikami zo strany tých, čo nakupujú poľnohospodárske produkty. Informuje o tom spravodajca.
Hlasovaním, v ktorom bolo 555 hlasov za, žiaden proti a 26 sa zdržalo, europoslanci dali konečný súhlas novým pravidlám, ktoré zaväzujú vnútroštátne orgány k spolupráci v otázke nekalých obchodných praktík s cieľom zabezpečiť, aby poľnohospodári dostávali spravodlivú odmenu za svoju prácu.
Prípadom cezhraničných nekalých obchodných praktík poškodzujúcich poľnohospodárov a malých výrobcov poľnohospodárskych produktov sa tak bude predchádzať, budú sa vyšetrovať a trestať. Na posilnenie ochrany poľnohospodárov nová legislatíva umožní členským štátom automaticky zasiahnuť a zastaviť cezhraničné nekalé obchodné praktiky z vlastnej iniciatívy bez toho, aby bolo potrebné podať sťažnosť od výrobcu. Tento systém bude kopírovať režim ochrany zemepisných označení na jednotnom trhu.
Nové pravidlá
Nové pravidlá sa snažia chrániť výrobcov aj pred nekalými obchodnými praktikami kupujúcich z krajín mimo EÚ, čo má zabrániť prevádzkovateľom v obchádzaní zákona presťahovaním sa mimo EÚ. Kupujúci so sídlom mimo EÚ budú musieť určiť „kontaktnú osobu zodpovednú za EÚ“ v prípade, že sa proti nim začne vyšetrovanie. Táto osoba bude hlavným kontaktným bodom pre orgány činné v trestnom konaní a bude povinná uľahčovať vyšetrovanie nekalých obchodných praktík.
Schválené nariadenie umožňuje vnútroštátnym orgánom činným v trestnom konaní navzájom sa informovať o nekalých obchodných praktikách alebo o riziku ich výskytu prostredníctvom informačného systému vnútorného trhu. Táto výmena má mať odstrašujúci účinok a zabezpečí rýchle a koordinované reakcie na zastavenie nekalých obchodných praktík. Nové pravidlá ešte musí schváliť Rada EÚ (členské štáty). Platiť začnú 18 mesiacov po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.