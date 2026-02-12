Vémola zachraňuje manželstvo: Lela odhalila listy z basy! TOTO ju dojalo najviac

PRAHA - Manželstvo Karlosa Vémolu (40) a Lely Vémolovej (36) ešte pred pár mesiacmi balansovalo na hrane rozvodu. Potom však prišlo zatknutie, väzba a tvrdé odlúčenie. A práve za mrežami mal známy zápasník čas uvedomiť si, čo môže stratiť.
O kríze medzi manželmi sa verejne hovorilo už niekoľkokrát, no koncom minulého roka zdroj z ich okolia tvrdil, že je rozvod na spadnutie. Paradoxom však bolo, že práve Karlosovo zatknutie a pobyt vo väzbe ich vzťah nakoniec zachránili. Lela počas tých mesiacov zostala sama na tri deti a väčšinu času trávila na Slovensku u svojej rodiny, kde našla útočisko a podporu. „Myslím si, že si veľa vecí uvedomil a dostala som od neho veľa listov," prezradila pre český Blesk blondínka.
Bola to pre ňu veľká emocionálna skúška, pretože musela zvládať tlak médií, deti aj každodenné starosti. „Bola som prekvapená, čo všetko si uvedomil, veľa vecí ma dojalo," pokračovala Lela, ktorá otvorene priznala, že listy boli veľmi osobné a otvorené. „Vypísal sa snáď zo všetkého, až ma prekvapilo, aký je spisovateľ. Všetky listy mám starostlivo odložené,“ dodala zápasníkova manželka. Práve tieto písomné priznania podľa nej ukázali, že Karlos si uvedomil chyby a skutočne túži po náprave.
Po návrate Karlosa domov je situácia stále citlivá. „Môj manžel sa vrátil, čo je najdôležitejšie, musí sa predovšetkým uzdraviť a chcem mu dať pocit, že budem vždy jeho oporou, o ktorú sa môže oprieť. Teraz už všetko závisí od neho, ako to medzi nami bude ďalej,“ má jasno sexi blondínka. Lela je odhodlaná dať manželovi druhú šancu. „Myslím si, že si po tom všetkom zaslúžim, aby sa začal snažiť tak, ako by mal, aby sme boli opäť rodina,“ dodala.
Karlos je momentálne stále hospitalizovaný, liečia mu operovanú čeľusť, no má vychádzky. „Nie je veľmi doma, zastaví sa po čisté oblečenie, pohrá sa s deťmi, zje to, čo som navarila. Bohužiaľ, nehojí sa to dobre a stále má problémy. Už som mu povedala, aby si na nejaký čas naozaj doprial relax a úplne vypol. Bohužiaľ, zatiaľ to nevie,“ tvrdí influencerka, ktorá dúfa, že sa im podarí zachrániť manželstvo a opäť byť rodina.