Danko vybuchol od hnevu: Mesterova nazvala vládu KYSELINÁRMI, nastal krik a schôdzu museli prerušiť!

BRATISLAVA - Napätie v parlamente sa opäť dalo krájať. Mnohí si pri tom mohli aj spomenúť na temné slovenské dejiny organizovaného zločinu. V opozičných radoch totiž odznel výrok, ktorý vládu prirovnával ku kyselinárom. Predsedajúci schôdze a šéf národniarov Andrej Danko si to už len tak nenechal.
Aj vo štvrtok 12. februára sa diskusia v pléne počas 46. schôdze v Národnej rade Slovenskej republiky poriadne zvrhla. Po vystúpení poslanca Štefana Kišša z Progresívneho Slovenska (PS) prišli na rad faktické poznámky. Tentokrát sa však nestrhol konflikt medzi Dankom a Jozefom Pročkom z Hnutia Slovensko (hoci ten bol v sále tiež), ale o rozruch sa postarala opozičná poslankyňa PS Zuzana Mesterová. Zvolila totiž ostrejší slovník.
Táto vládna koalícia sú kyselinári, vyhlásila Mesterová
"Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Táto vládna koalícia sú kyselinári," vyhlásila na Dankovo prekvapenie Mesterová. "Roztápajú peniaze daňových poplatníkov v kyseline korupcie," spresnila svoju metaforu Mesterová, pričom evidentne nenarážala na známu organizovanú skupinu. Danko mal však iný názor a ako právnik sa začal od tejto formulácie odrážať a Mesterovu po pár slovách prerušil.
"Prosím vás, vy viete, kto sú kyselinári, tak inak vyberajte slová," pokarhal Mesterovú Danko. "Ja viem, že sa vám to ťažko počúva, pán Danko. Nepáči sa vám to počúvať, lebo sa toho zúčastňujete. Ja tomu rozumiem, pán Danko, ale tak to proste je," dodala poslankyňa PS.
Akí kyselinári? To si od vás vyprosím! Ohradil sa Danko
"Ja si od vás vyprosím ... pozastavujem vaše vystúpenie. Si od vás vyprosím, aby ste vy mňa označovala ako kyselinára v tejto sále alebo túto vládu! Čo si to dovoľujete?! Čo si to dovoľujete?!" oboril sa Danko, pričom za týchto slov sa už začal tradične na odpor stavať aj poslanec Pročko, ktorému sa od Danka tiež "ušlo". "Ty buď tiež ticho!" expresívne uzemnil Pročka šéf SNS.
Je to prirovnanie, bránila sa opozícia
"Takže koalícia sú kyselinári, vrahovia, áno?" pýtal sa pre istotu Danko aj po vystúpení poslankyne PS Dariny Luščíkovej, ktorá výrok Mesterovej odobrila. "Nie, je to prirovnanie," odvetil mu Pročko. "Vy viete, kto sú kyselinári. Ja som sa včera ospravedlňoval za úplnu hlúposť vám. Takže poslankyňa Mesterová, dám procedúru a požiadam vás ... prerušujem schôdzu ..." uzavrel Danko a následne prísediacemu ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému aj gestami prezentoval svoje rozčarovanie nad situáciou v pléne.