Hororový útok na študentov! Desať mŕtvych a desiatky zranených po streľbe v škole a v blízkom dome

OTTAWA - Desať ľudí vrátane predpokladaného útočníka prišlo o život pri streľbe na západe Kanady. Obete našli v strednej škole a v dome v meste Tumbler Ridge v provincii Britská Kolumbia. S odvolaním sa na políciu o tom informovala kanadská verejnoprávna televízia CBC.
Kráľovská kanadská jazdná polícia (RCMP) oznámila, že šesť mŕtvych našli na Strednej škole Tumbler Ridge, ďalší človek zomrel pri prevoze do nemocnice a dve obete sa nachádzali v dome zrejme súvisiacom s útokom. Zranenia utrpelo viac ako 25 ďalších ľudí, dvoch z nich previezli do nemocnice v ohrození života. Telo osoby podozrivej z útoku objavili tiež vnútri školy po zjavnej samovražde. Kanadské médiá informovali, že útočníkom bola žena, no polícia dosiaľ podrobnosti o podozrivom nezverejnila, napísala agentúra AFP.
Ľudí v menšom meste s približne 2400 obyvateľmi úrady vyzvali, aby nevychádzali von, kým prichádzali bezpečnostné posily z okolitých oblastí. Neskôr toto nariadenie odvolali. Tumbler Ridge sa nachádza vyše 1000 kilometrov severne od Vancouveru neďaleko hranice s provinciou Alberta. Stredná škola v meste má podľa provinčnej vlády 175 študentov siedmeho až 12. ročníka, informovala agentúra AP.
Podozrivou zo streľby na škole je žena, Carney odložil cestu do Európy
Kanadský premiér Mark Carney zrušil plánovanú cestu na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu po utorkovej streľbe v škole a v dome v odľahlom meste na západe krajiny. Polícia medzičasom potvrdila, že z útoku je podozrivá žena, ktorá zabila deväť ľudí. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters a televízia CBC.
Carney v stanovisku na sociálnych sieťach uviedol, že je zdrvený streľbou v meste Tumbler Ridge. „Spolu s Kanaďanmi smútim s tými, ktorých životy sa dnes nezvratne zmenili, a som vďačný za odvahu a obetavosť zasahujúcich zložiek, ktoré riskovali životy na ochranu spoluobčanov,“ napísal. Kancelária premiéra oznámila, že odkladá návštevu Halifaxu v Novom Škótsku, kde mal v stredu oznámiť dlho očakávajú stratégiu pre obranný priemysel, a nemeckého Mníchova, kde mal byť na bezpečnostnej konferencii do nedele.
Šokujúci počet obetí
Kanadská polícia oznámila, že po streľbe na strednej škole v Tumbler Ridge v provincii Britská Kolumbia našla desiatich mŕtvych vrátane predpokladanej útočníčky, ktorá obrátila zbraň aj proti sebe. Ide o jeden z najhorších takýchto útokov v nedávnej histórii krajiny.
Premiér Britskej Kolumbie David Eby novinárom povedal, že policajti dorazili do školy do dvoch minút od hlásenia streľby. Sedem mŕtvych vrátane podozrivej útočníčky našli v škole, ôsmy človek zomrel pri prevoze do nemocnice a dve obete sa nachádzali v neďalekom dome. Zranenia utrpelo ďalších najmenej 27 ľudí, dvoch z nich previezli letecky do nemocnice vo veľmi vážnom stave.
Útočníčku našli bez známok života
Policajná výstraha o aktívnom strelcovi opisovala podozrivú osobu „ako ženu v šatách s hnedými vlasmi“. Policajný veliteľ Ken Floyd neskôr na tlačovej konferencii potvrdil, že ide o tú istú osobu, ktorú našli mŕtvu v škole. Jej meno odmietol zverejniť.
Polícia neuviedla, koľko z obetí je neplnoletých. Podľa Floyda je nejasný motív strelkyne a vyšetrovatelia stále zisťujú, ako s ňou obete súvisia. Tumbler Ridge má približne 2400 obyvateľov a nachádza sa vyše 1000 kilometrov severne od Vancouveru. Stredná škola v meste má podľa provinčnej vlády 175 študentov siedmeho až 12. ročníka.
Utorková streľba bola útokom s najväčším počtom obetí v Kanade od roku 2020, keď 51-ročný muž prezlečený za policajta zabil v Novom Škótsku 13 ľudí a založil požiare, pri ktorých zahynulo ďalších deväť osôb. Najhoršia streľba na škole v Kanade sa odohrala v decembri 1989, keď ozbrojenec na univerzite École Polytechnique v Montreale zabil 14 študentiek a ďalších 13 zranil pred tým, ako spáchal samovraždu.