Bývalá letuška prehovorila: TOTO v lietadle nikdy nepite, personál sa toho ani nedotkne! HNUS v oblakoch

USA - Počas dlhých letov siaha väčšina cestujúcich po nápojoch, ktoré považuje za úplne neškodné. Bývalá letuška však upozorňuje, že práve niektoré bežné voľby na palube lietadla môžu skrývať riziká, o ktorých sa verejne hovorí len zriedka. Jej slová vyvolali medzi cestujúcimi vlnu diskusií aj znepokojenia.
Na sociálnej sieti TikTok sa objavilo video bývalej letušky Kat Kamalani, ktorá sa rozhodla podeliť o svoje skúsenosti z leteckého prostredia. Jej upozornenie rýchlo zarezonovalo – príspevok si pozreli státisíce ľudí a spustil búrlivú debatu medzi častými cestovateľmi. Ako píše The Mirror, podľa Kamalani by si mali pasažieri dávať pozor na tekutiny, ktoré sa na palube pripravujú priamo v lietadle. Dôvodom majú byť vodné nádrže, z ktorých sa tieto nápoje čerpajú. Ako tvrdí, ich údržba nebýva dostatočne častá a kvalita vody môže byť otázna.
Voda na viacero účelov
„Palubný personál sa týmto nápojom často vyhýba,“ naznačuje bývalá letuška s tým, že voda z lietadlových nádrží sa používa na viacero účelov. Znepokojujúce má byť aj to, že tieto systémy sa zvyčajne nachádzajú v blízkosti toaliet. Osobitnú pozornosť venuje rodičom malých detí. Tým odporúča zvoliť bezpečnejší postup pri príprave dojčenskej stravy a nespoliehať sa na bežné palubné riešenia.
Nedostatočná transparentnosť
Jej video vyvolalo tisíce reakcií. Niektorí používatelia priznali, že si po tomto odhalení budú svoje nápoje na palube vyberať oveľa opatrnejšie, iní kritizovali letecké spoločnosti za nedostatočnú transparentnosť. Cestovateľskí experti dlhodobo pripomínajú, že počas letu je dôležité dbať najmä na hydratáciu a vyberať si nápoje, ktoré sú bezpečné a vhodné pre dlhší pobyt vo vzduchu.