Chudoba stúpa! Europarlament vyzval na lepšie financovanie v tomto boji

BRUSEL - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vyzvali na lepšie financovanie a koordináciu boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v Európskej únii (EÚ). Informuje o tom spravodajca.
Poslanci vyzvali Európsku komisiu (EK), aby v pripravovanej stratégii boja proti chudobe uznala chudobu ako porušenie ľudskej dôstojnosti a chcú, aby sa naliehavo snažila odstrániť chudobu najneskôr do roku 2035. Správa, za ktorú zahlasovalo 385 poslancov, 141 bolo proti a 53 sa zdržalo hlasovania, vyzýva tiež na primerané rozpočtové zdroje na opatrenia proti chudobe v dlhodobom rozpočte EÚ a na riadnu koordináciu medzi EÚ a jej členskými štátmi.
Počet detí ohrozených chudobou rastie
Vzhľadom na to, že počet detí ohrozených chudobou rastie, EP požaduje lepšiu podporu pre krajiny EÚ pri implementácii Európskej záruky pre deti. Cieľom je zabezpečiť prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a starostlivosti a k zdravej výžive pre všetky deti v núdzi. Poslanci žiadajú vyčleniť najmenej 20 miliárd eur na Európsku záruku pre deti a chcú, aby členské štáty vyčlenili najmenej 5 % finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu+ na projekty boja proti detskej chudobe. Plná zamestnanosť a sociálna ochrana by mali byť štandardnými cieľmi hospodárskych a sociálnych politík, tvrdia europoslanci, podľa ktorých EK a krajiny EÚ by mali podporovať politiky na ochranu pracovných práv a spravodlivých miezd vrátane rovnakej odmeny za rovnakú prácu.
Komisia a členské štáty by mali zvýšiť aj verejné investície do politík, ktoré poskytujú univerzálny prístup k bývaniu, potravinám, vode, hygiene, energii a doprave. To by mohlo pomôcť prelomiť medzigeneračný cyklus chudoby a posilniť sociálne a pracovné začlenenie. Parlament ďalej chce akčný plán na ukončenie bezdomovectva v celej EÚ do roku 2030 s konkrétnymi opatreniami zameranými na deti a rodiny, pracovníkov, ktorí prišli o prácu a ženy.
Správa EP nakoniec vyzýva na prijatie opatrení na posilnenie politickej účasti ľudí žijúcich v chudobe, aby sa zapojili do rozhodovania a do implementácie a hodnotenia politík, ktoré sa ich týkajú. Podľa údajov Európskej komisie bolo v roku 2024 v EÚ ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 93,3 milióna ľudí vrátane 20 miliónov detí, čiže štvrtiny detí v EÚ.