Hviezda Gossip Girl opäť PROVOKUJE: Fúha, tá sa nemá za čo HANBIŤ!

NEW YORK - Provokácia je stále jej silná zbraň! Taylor Momsen sa v novom videoklipe objavila úplne nahá a predviedla svoje vyrysované brucho!
Speváčka a herečka Taylor Momsen, známa z kapely The Pretty Reckless aj zo seriálu Gossip Girl, opäť dokazuje, že provokácia je jej druhé meno. V najnovšom hudobnom videu ku skladbe For I Am Death sa odhalila úplne donaha a dala naplno vyniknúť svoje dokonale vypracované telo. Zábery totiž odhalili viac, než by mnohí čakali.
Predviedla pevné brušné svaly, odvážne pózy aj experimenty s netradičnou estetikou. Na niektorých záberoch je totiž celá pokrytá tmavou hmotou. Fanúšikovia si tiež všimli detail, ktorý naznačuje, že Momsen dokáže aj nepríjemné zážitky premeniť na inšpiráciu. Nedávne uhryznutie netopierom na nohe zvečnila tetovaním na ľavom stehne, ktoré sa okamžite stalo súčasťou jej rebelského imidžu.
