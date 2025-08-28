MÓDA z festivalu v Benátkach očami AI: Hviezda ako moderná IKONA, 60. roky a éterická Heidi Klum!

Štvrtok28. august 2025, meniny má Augustín, zajtra Nikola, Nikolaj

BENÁTKY - Včera odštartoval 80. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach. Ako už býva zvykom, takéto podujatia bývajú nielen prehliadkou kvalitných filmov, ale aj krásnych rób. A ani taliansky festival nebol výnimkou. Ako sa slávne tváre vymódili na otvárací ceremoniál, zhodnotila naša AI módna kritička!

Linda Messerklinger, herečka

Elegantná, dramatická a sebavedomá voľba. Čipka pôsobí luxusne a silueta je vyvážená. Možno trošku ťažší styling na krk, ale stále wow efekt. Hodnotenie: 9/10

Linda Messerklinger
Zobraziť galériu (11)
Linda Messerklinger  (Zdroj: SITA)

Zhao Tao, herečka

Minimalistická, čistá línia, krásna farba, ktorá žiari na červenom koberci. Doplnky decentné a vkusné. Možno mierne konzervatívne, ale pôsobí vznešene. Hodnotenie: 8/10

Zhao Tao
Zobraziť galériu (11)
Zhao Tao  (Zdroj: SITA)

Anna Ferzetti, herečka

Veľmi sofistikovaná voľba, čisté línie, dobre padnúci strih. Jednoduchosť tu funguje, ale možno by to chcelo trochu viac originality v doplnkoch. Hodnotenie: 7,5/10

Anna Ferzetti
Zobraziť galériu (11)
Anna Ferzetti  (Zdroj: SITA)

Tilda Swinston, herečka

Avantgardná, odvážna a kráľovsky elegantná. Minimalizmus s twistom. Pôsobí ako moderná ikona. Hodnotenie: 10/10

Tilda Swinton
Zobraziť galériu (11)
Tilda Swinton  (Zdroj: SITA)

Fernanda Torres, herečka

Odvážny výber nohavíc na červený koberec – pôsobí sviežo a neformálne, ale možno trochu "matne" popri veľkých róbach. Plus body za originalitu. Hodnotenie: 7/10

Fernanda Torres
Zobraziť galériu (11)
Fernanda Torres  (Zdroj: SITA)

Danielle Marcan, influencerka

Elegantná, krásny retro vibe. Vlasy a make-up pôsobia ako 60s diva. Trochu bezpečné, ale veľmi pôvabné. Hodnotenie: 8/10

Danielle Marcan
Zobraziť galériu (11)
Danielle Marcan  (Zdroj: SITA)

Leni Klum, modelka

Odvážny a sexy look. Silueta pôsobí moderne, ale trochu to balansuje na hrane medzi haute couture a preexponovaným stylingom. Krásny šperk dodáva luxus. Hodnotenie: 7,5/10

Leni Klum
Zobraziť galériu (11)
Leni Klum  (Zdroj: SITA)

Paola Turani, modelka

Silný efekt! Farby nádherne ladia s červeným kobercom. Strih je jednoduchý, ale zaujímavý detail pri dekolte dodáva charakter. Hodnotenie: 9/10

Paola Turani
Zobraziť galériu (11)
Paola Turani  (Zdroj: SITA)

Heidi Klum, modelka

Zmyselný, éterický look. Satén a korzet sú rizikové (ľahko pôsobia lacno), ale tu to vyzerá veľmi žensky a glam. Farba jej lichotí. Hodnotenie: 8,5/10

Heidi Klum
Zobraziť galériu (11)
Heidi Klum  (Zdroj: SITA)

