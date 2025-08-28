MÓDA z festivalu v Benátkach očami AI: Hviezda ako moderná IKONA, 60. roky a éterická Heidi Klum!

BENÁTKY - Včera odštartoval 80. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach. Ako už býva zvykom, takéto podujatia bývajú nielen prehliadkou kvalitných filmov, ale aj krásnych rób. A ani taliansky festival nebol výnimkou. Ako sa slávne tváre vymódili na otvárací ceremoniál, zhodnotila naša AI módna kritička!
Linda Messerklinger, herečka
Elegantná, dramatická a sebavedomá voľba. Čipka pôsobí luxusne a silueta je vyvážená. Možno trošku ťažší styling na krk, ale stále wow efekt. Hodnotenie: 9/10
Zhao Tao, herečka
Minimalistická, čistá línia, krásna farba, ktorá žiari na červenom koberci. Doplnky decentné a vkusné. Možno mierne konzervatívne, ale pôsobí vznešene. Hodnotenie: 8/10
Anna Ferzetti, herečka
Veľmi sofistikovaná voľba, čisté línie, dobre padnúci strih. Jednoduchosť tu funguje, ale možno by to chcelo trochu viac originality v doplnkoch. Hodnotenie: 7,5/10
Tilda Swinston, herečka
Avantgardná, odvážna a kráľovsky elegantná. Minimalizmus s twistom. Pôsobí ako moderná ikona. Hodnotenie: 10/10
Fernanda Torres, herečka
Odvážny výber nohavíc na červený koberec – pôsobí sviežo a neformálne, ale možno trochu "matne" popri veľkých róbach. Plus body za originalitu. Hodnotenie: 7/10
Danielle Marcan, influencerka
Elegantná, krásny retro vibe. Vlasy a make-up pôsobia ako 60s diva. Trochu bezpečné, ale veľmi pôvabné. Hodnotenie: 8/10
Leni Klum, modelka
Odvážny a sexy look. Silueta pôsobí moderne, ale trochu to balansuje na hrane medzi haute couture a preexponovaným stylingom. Krásny šperk dodáva luxus. Hodnotenie: 7,5/10
Paola Turani, modelka
Silný efekt! Farby nádherne ladia s červeným kobercom. Strih je jednoduchý, ale zaujímavý detail pri dekolte dodáva charakter. Hodnotenie: 9/10
Heidi Klum, modelka
Zmyselný, éterický look. Satén a korzet sú rizikové (ľahko pôsobia lacno), ale tu to vyzerá veľmi žensky a glam. Farba jej lichotí. Hodnotenie: 8,5/10
