Cestovanie v čase už NIE JE sci-fi, ale REALITA: Vedci v laboratóriu ZACHYTILI pohyb proti prúdu času! V úžase ONEMELI

BERLÍN - Myšlienka cestovania v čase fascinuje ľudstvo tisíce rokov a doteraz patrila výlučne do sveta sci-fi. Nový vedecký výskum však naznačuje, že „pohyb v čase“ môže v istom zmysle existovať už dnes!
Vedci z Technickej univerzity v Darmstadte v Nemecku prišli s pozoruhodným zistením, ktoré spochybňuje tradičné chápanie plynutia času. Autormi štúdie Time reversibility during the ageing of materials, publikovanej v prestížnom časopise Nature Physics, sú výskumníci Till Bohmer a profesor Thomas Blochowicz.
Ich výskum sa zameriava na správanie času v štruktúre niektorých materiálov – predovšetkým skla. Ukazuje sa totiž, že čas sa v ich vnútornej štruktúre nespráva úplne lineárne. Vedci skúmali, ako sa zloženie materiálov mení v priebehu času, a práve sklo sa ukázalo ako mimoriadne zaujímavý príklad.
Preusporiadanie času
Na rozdiel od väčšiny pevných látok nemajú molekuly skla stabilné usporiadanie. Neustále sa preskupujú, „padnú“ do nových pozícií a vytvárajú nové štruktúry. Podľa vedcov to znamená, že na molekulárnej úrovni môže dochádzať k akémusi „preusporiadaniu času“ – procesy sa totiž môžu javiť rovnako dobre ako pohyb vpred aj vzad.
Aby túto hypotézu overili, vedci pozorovali sklenené vzorky pomocou rozptýleného laserového svetla. Mimoriadne citlivé kamery zaznamenávali mikroskopické pohyby molekúl, ktoré sa neustále tlačili, rozpadávali a znovu formovali do nových usporiadaní. „Tieto nepatrné molekulárne výkyvy bolo možné zachytiť len pomocou ultracitlivej videotechniky. Molekuly jednoducho nemôžete len tak pozorovať voľným okom, ako sa chvejú,“ vysvetlil profesor Blochowicz.
Čas nemusí byť vždy jednoznačný
Práve kvôli tomuto neustálemu vnútornému pohybu nie je podľa vedcov možné s istotou určiť, či zmeny v skle prebiehajú smerom dopredu alebo dozadu v čase. Z fyzikálneho hľadiska sa oba smery môžu javiť ako rovnocenné. Hoci tento objav nepribližuje ľudí k sci-fi predstavám o strojoch času, zásadne mení pohľad na materiály, ktoré používame každý deň. Ukazuje, že čas nemusí byť vždy taký jednoznačný, ako sa doteraz zdalo.
Zaujímavé je, že ide len o jeden z viacerých výskumov, ktoré v posledných rokoch posúvajú hranice nášho chápania času. Iná štúdia zverejnená v roku 2023 napríklad naznačila, že návrat do minulosti je podľa fyzikálnych zákonov nemožný – čas vo vesmíre môže plynúť len jedným smerom. Kľúčovú úlohu v tomto závere zohráva správanie svetla a jeho interakcia s hmotou. Aj keď cestovanie v čase zatiaľ zostáva doménou fantázie, vedci dnes čoraz jasnejšie ukazujú, že realita môže byť v mnohých ohľadoch oveľa zložitejšia – a fascinujúcejšia – než samotná fikcia.