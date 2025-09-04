SEXI modelka v spoločnosti vyrážala dych: To je ale ODVAHA... Jej šaty odhalili VŠETKO!

BENÁTKY - Na červenom koberci festivalu v Benátkach sa o najväčší rozruch postarala modelka Jak Bueno, ktorá svojimi odvážnymi šatami pritiahla všetky pohľady.
Benátky sa stali opäť centrom pozornosti nielen pre filmové premiéry, ale aj pre odvážne outfity, ktoré už tradične patria k červenému kobercu tohto prestížneho festivalu. Medzi množstvom známych tvárí sa tentokrát výrazne odlíšila modelka Jak Bueno, ktorá svojím výberom šiat spôsobila poriadny rozruch.
Bueno zvolila čierny model s odvážnymi priesvitnými časťami, ktoré odhaľovali jej dokonalú postavu a zároveň pôsobili ako umelecké dielo. Šaty boli zdobené trblietavými detailmi, ktoré pri každom kroku zachytávali svetlo reflektorov a vytvárali dojem, že sa modelka takmer vznáša. Nie je prehnané povedať, že Jak Bueno svojím vzhľadom vyrážala dych.
Jej šaty boli bezpochyby provokatívne, no zároveň niesli istú dávku hravosti. S nadsázkou sa dá prirovnať k populárnej sladkosti – rovnako ako tyčinka Bueno je na zahryznutie, tak aj Jak Bueno na červenom koberci pôsobila jednoducho neodolateľne. Čo poviete vy?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%