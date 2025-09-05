MEGA výstrih slávnej krásky: Div, že jej na červenom koberci PRSIA nevypadli!

BENÁTKY – Benátsky filmový festival 2025 je v plnom prúde a na červenom koberci to poriadne žije. Tentokrát zažiarila influencerka Jennifer Serpi, ktorá sa stala jednou z hlavných hviezd premiéry filmu Elisa. Ale priznajme si – najväčšiu pozornosť počas večera nepútal film, ale jej odvážne červené šaty s MEGA výstrihom. Div, že jej prsia nevypadli!
Filmové festivaly sú vždy prehliadkou krásnych, ale často aj veľmi extravagantných rób. Výnimkou nebola ani premiéra filmu Elisa, na ktorú boli pozvané mnohé známe osobnosti. Jednou z nich bola influencerka Jennifer Serpi, ktorá na seba na červenom koberci okamžite upútala pozornosť. Dôvodom boli jej odvážne červené šaty s mega hlbokým výstrihom.
No a práve ten dal kráske poriadne zabrať. Jennifer musela počas večera neustále upravovať ich tvar, aby všetko zostalo tam, kde má – a aby jej z výstrihu náhodou nič nevykuklo. Napriek stresu si však influencerka zachovala úsmev a pôsobila, akoby ju nič nemohlo rozhodiť. Pri každom pohybe ukázala, že červený koberec zvláda s eleganciou a nadhľadom, aj keď jej šaty dávali zabrať. Veď pozrite sami!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%