Slávni herci na červenom koberci: Poriadne to medzi nimi ISKRILO... Má to HÁČIK!

BENÁTKY - Na filmovom festivale v Benátkach zažiarili nielen nové filmové projekty, ale aj hviezdy samotné. Najväčšiu pozornosť si tentoraz vyslúžil Dwayne „The Rock“ Johnson. Po jeho boku zažiarila aj pôvabná Emily Blunt – a ich spoločný výstup na červenom koberci spustil vlnu špekulácií o tom, či medzi nimi náhodou nepreskočila iskra. Má to ale háčik!
Bývalý športovec a dnes jedna z najväčších hollywoodskych hviezd – Dwayne „The Rock“ Johnson – sa objavil v talianskych Benátkach na prestížnom filmovom festivale. Neprišiel len tak náhodou – predstavil tam svoju novinku s názvom The Smashing Machine, v ktorej stvárnil hlavnú úlohu. Film sa odohráva v prostredí, ktoré je mu viac než blízke – vo svete wrestlingu.
Príbeh je o to zaujímavejší, že je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Dej filmu rozpráva silný a emotívny príbeh zápasníka, ktorý bojuje nielen v ringu, ale aj sám so sebou. Na červenom koberci sa po Dwayneovom boku objavila aj britská herečka Emily Blunt, ktorá tiež vo filme hrá. Obaja herci okamžite pritiahli pozornosť davu aj fotografov.
Pôsobili dokonale zohrato – smiali sa, vymieňali si pohľady a neustále stáli blízko pri sebe. Nebolo treba dlho čakať, kým sa začali objavovať prvé špekulácie. Ich vyžarovanie bol viac než výrečný dôkaz, že medzi nimi existuje niečo špeciálne – či už ide o priateľskú chémiiu alebo o niečo viac. Poriadne to medzi nimi iskrilo! Má to však ale háčik. Obaja herci majú svoje rodiny.
Dwayne je ženatý s Lauren Hashian, speváčkou a hudobníčkou. Vzali sa v auguste 2019 na Havaji. Má 3 deti. A britská herečka je vydatá za amerického herca a režiséra Johna Krasinskeho. Vzali sa v júli 2010 v Taliansku pri jazere Como. Spolu tvoria jeden z najobľúbenejších hollywoodskych párov. Majú spolu dve dcéry. No ako vieme, vo svete filmového priemyslu to nemusí znamenať nič.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%