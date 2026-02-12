Veľké plány Fica na odchod z politiky?! Premiér vraj koalícii sľúbil, že bude kandidovať za ústavného sudcu

BRATISLAVA - Záujem predsedu vlády o pôsobenie na Ústavnom súde SR nemá byť vecou minulosti. Robert Fico mal koalícii prisľúbiť, že bude kandidovať do funkcie sudcu ústavného súdu.
Povedal to predseda SNS Andrej Danko v rozhovore pre Horspodárske noviny. „Verím, že to, čo nám sľúbil v rámci koalície, dodrží a že sa prihlási na vypočutie a že bude kandidovať na Ústavný súd,“ povedal Danko. Tvrdí však, že koalícia miesto ústavného sudcu pre Fica nikdy nedržala. Zároveň avizoval, že Fico je pre SNS kandidátom číslo jeden. "SNS ho bude rukami-nohami voliť,“ povedal. „Robert Fico buď bude prezidentom Slovenskej republiky, alebo bude dobrým šéfom Ústavného súdu,“ dodal
Premiér záujem o post podľa Danka zmienil prvýkrát asi pred polrokom a zopakoval zhruba pred troma mesiacmi. Oficiálne však Fico takýto variant nepotvrdil. Naposledy to verejne komentoval zhruba pred mesiacom, 11. januára, keď povedal, že tjakú ambíciu nemá. „Moja ambícia je vyhrať ďalšie parlamentné voľby," uviedol.
Podľa zákona má mať Ústavný súd SR 13 sudcov, už viac ako dva roky funguje len v 12-člennom zložení. V septembri 2023 sa funkcie sudkyne vzdala Jana Laššáková, odvtedy parlament nového sudcu na jej miesto nezvolil.
Kandidáti na sudcu ústavného súdu musia splniť podmienky a absolvovať verejné vypočutie. Následne o nich hlasuje parlament. Podľa platného zákona má zvoliť dvakrát viac kandidátov, ako je voľných miest. Z nich si má následne vybrať prezdient, ktorý nových sudcov menuje. V tomto prípade by to znamenalo, že parlament by musel zvoliť dvoch kandidátov, z ktorých by si prezident následne vybral jedného, ktorého by poslal do Košíc.
Už to raz skúsil
Nešlo by o prvý pokus Roberta Fica dostať sa na ústavný súd. O post sa uchádzal už v roku 2019, kedy sa obsadzovalo až deväť voľných miest. Fico bol v tom čase na čele koaličnej strany Smer, rok predtým však musel odísť z premiérskej stoličky po vražde novinára Jána Kuciaka. Do funkcie sudcu ÚS SR ho navrhol vtedajší poslanec za Smer Martin Glváč. Ficova kandidatúra sa stala predmetom sporov. Nebolo totiž jasné, či spĺňa formálne podmienky, problémom sa stala dĺžka jeho právnej praxe.
Absolvoval vypočúvanie pred ústavnoprávnym výborom, nakoniec však svoju kandidatúru stiahol ešte pred prvým hlasovaním v parlamente. Odôvodnil to tým, že nevidí šance byť zvolený, najmä kvôli vnútorným sporom koalície. V kuloároch sa ale hovorilo o tom, že stopku mu mal dať vtedajší prezident Andrej Kiska, ktorý mu mal už vopred odkázať, že aj keby ho parlament zvolil, tak on ho do funkcie sudcu nevymenuje. Fico mal mať dokonca v tom čase pôvodne ešte vyššie ambície, ako byť rádovým sudcom. Chcel sa stať rovno predsedom ústavného súdu.