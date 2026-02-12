Sekundy od leteckej katastrofy pri Prahe: Piloti odvrátili náraz airbusu na poslednú chvíľu

PRAHA - Rutinný let sa v januári zmenil na dramatickú situáciu, o ktorej cestujúci netušili. Lietadlo smerujúce do Prahy sa počas priblíženia dostalo nebezpečne nízko a od tragédie ho delilo len niekoľko desiatok sekúnd.
Pravidelná linka z Lisabonu do Prahy sa v polovici januára ocitla v situácii, ktorá sa vyšetruje ako vážny letecký incident. Airbus portugalského dopravcu pri zostupe na Letisko Václava Havla klesal rýchlejšie a nižšie, než povoľujú bezpečnostné limity. Náraz do terénu sa podarilo odvrátiť až v posledných okamihoch, keď posádka prudko zvýšila výšku letu.
Na nebezpečnú situáciu pilotov upozornilo Riadenie letovej prevádzky ČR, ktoré zaznamenalo, že stroj sa dostal pod minimálnu bezpečnú hladinu. Informuje o tom server iDNES.cz.
Let pokračoval v nesprávnej výške
Podľa predbežných zistení letel Airbus približne 54 sekúnd so zle nastavenou cieľovou výškou. Posádka ju prepísala až tesne pred manévrom, ktorý zabránil zrážke so zemou. K prudkému vytiahnutiu lietadla došlo zhruba 30 sekúnd pred možným dopadom.
Ako upozornil portál Zdopravy.cz, dostupné radarové údaje ukazujú, že stroj sa v jednej fáze priblíženia pohyboval v extrémne nízkej výške nad terénom pri vysokej rýchlosti, čo predstavuje kritické riziko.
Lietadlo po incidente ďalej lietalo
Incident teraz preveruje Ústav pre odborné zisťovanie príčin leteckých nehôd. Vyšetrovateľov zaujíma, prečo k chybe došlo a čo presne sa v kokpite odohrávalo v rozhodujúcich sekundách.
Otázniky vyvoláva aj fakt, že lietadlo po nebezpečnom manévri nebolo odstavené na technickú kontrolu. Podľa verejne dostupných letových dát odštartovalo z Prahy približne po hodine a pokračovalo v ďalších letoch, hoci niektorí leteckí experti tvrdia, že po takomto zásahu by mala nasledovať detailná prehliadka stroja. Uvádzajú to Novinky.cz.
Vyšetrovanie pokračuje
Úrady zatiaľ nezverejnili, či išlo o zlyhanie ľudského faktora, technický problém alebo kombináciu viacerých okolností. Prípad však ukazuje, ako rýchlo sa môže aj bežný komerčný let dostať na hranicu katastrofy – a aký význam má včasná reakcia riadenia letovej prevádzky aj samotnej posádky.