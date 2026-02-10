Lavrov to povedal jasne: TAKÉTO má Moskva plány s Európou! Je pripravená kedykoľvek zareagovať

MOSKVA - Moskva podľa ruského ministra zahraničných vecí nemá záujem rozpútať vojnu v Európe. Zároveň však vysiela varovanie, že ak by sa bezpečnostná situácia zmenila, reakcia by bola tvrdá a okamžitá.
Moskva popiera útočné plány
Rusko neplánuje vojenský konflikt s európskymi krajinami. V televíznom rozhovore to vyhlásil minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý zdôraznil, že Kremeľ nemá dôvod zaútočiť na žiadnu časť Európy.
„Nemáme v úmysle napadnúť Európu. Neexistuje na to absolútne žiadny dôvod,“ povedal Lavrov v rozhovore pre nemeckú televíziu n-tv.
Varovanie pred plnohodnotnou vojnou
Zároveň však šéf ruskej diplomacie pridal jasné upozornenie. Ak by sa podľa neho európske štáty rozhodli pre vojenskú konfrontáciu s Ruskom, odpoveď Moskvy by nebola obmedzená.
„Ak by Európa svoje hrozby uskutočnila a začala útočiť na Rusko, nešlo by o žiadnu špeciálnu operáciu. Odpoveď by bola plnohodnotná a vedená všetkými dostupnými prostriedkami,“ citovala jeho slová ruská agentúra TASS.
Nadviazanie na Putinove vyjadrenia
Lavrov sa týmto vyhlásením prihlásil k rétorike ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý koncom minulého roka tvrdil, že Rusko nie je vo vojne so Západom. Podľa Putina však Západ bojuje proti Moskve prostredníctvom Ukrajiny.
Ruský prezident zároveň zopakoval, že Kremeľ nemal záujem bojovať proti Európe, no je pripravený reagovať okamžite, ak by sa situácia vyhrotila.
Grónsko Moskva odmieta spájať so sebou
Minister sa vyjadril aj k diskusiám okolo Grónska, ktoré americký prezident Donald Trump opakovane spája s otázkami národnej bezpečnosti USA.
Lavrov ruskú účasť na týchto úvahách jednoznačne poprel. „Nemáme s tým nič spoločné,“ vyhlásil a dodal, že Moskva nemá záujem zasahovať do vnútorných záležitostí ostrova.
Arktída ako geopolitické ohnisko
Situáciu v arktickom regióne však označil za mimoriadne citlivú. „Ide o vážnu geopolitickú otázku,“ povedal s tým, že Spojené štáty si podľa neho dobre uvedomujú, že Rusko nemá v úmysle prevziať kontrolu nad Grónskom. Napriek tomu Moskva vývoj pozorne sleduje.
Lavrov zároveň pripomenul strategický význam Krymu pre bezpečnosť Ruska a prirovnal ho k dôležitosti Grónska pre Spojené štáty. Opätovne zdôraznil princíp práva národov na sebaurčenie, na ktorý sa ruská diplomacia dlhodobo odvoláva.
Spolupráca a suroviny
Na záver minister uviedol, že Rusko má záujem o spoluprácu s ďalšími krajinami v arktickom priestore. Región podľa neho skrýva rozsiahle zásoby surovín a spája v sebe ekonomické aj bezpečnostné záujmy.
Práve to robí z Arktídy oblasť, ktorá bude mať v nasledujúcich rokoch čoraz väčší význam v globálnej politike.