Demi Lovato mení plány: ZRUŠENÉ turné... Pre zdravotné ťažkosti!

LOS ANGELES - Demi Lovato opäť rieši zdravotné komplikácie, ktoré ovplyvnili jej pracovné plány. Speváčka oznámila fanúšikom, že ruší turné!
Demi Lovato má za sebou náročné obdobie a už to vyzeralo tak, že sa jej život črtá k lepšiemu. Najnovšie informácie naznačujú, že prekážky rieši aj v súčasnosti. Prostredníctvom Instagramu vysvetlila svojim fanúšikom, že pre zdravotné problémy mení a čiastočne ruší pripravované turné It’s Not That Deep Tour.
„Počas príprav na turné som si uvedomila, že som prekročila svoje možnosti. Aby som si ochránila zdravie a mohla vám na každom koncerte dať to najlepšie, potrebujem viac času na oddych a skúšky,“ odkázala Demi svojim fanúšikom. Pôvodný plán počítal so skorším začiatkom aj väčším počtom vystúpení. Speváčka však uznala, že tempo bolo príliš intenzívne a mohlo by negatívne ovplyvniť jej zdravie.
Rozhodla sa preto z programu vyradiť päť koncertov – v Charlotte, Nashville, Atlante, Las Vegas a Denveri – a štart šnúry posunúť z 8. apríla na 13. apríla, keď sa prvý koncert uskutoční v Orlande. Turné pritom patrilo medzi najočakávanejšie projekty, pričom ako predskokanka sa mala predstaviť aj slovenská speváčka Adéla. Demi zároveň fanúšikov uistila, že vstupenky na zrušené dátumy budú automaticky refundované.
