Vedci potvrdili NAJHORŠIE obavy: Mesiac sa od nás vzďaľuje a dôsledky pre ľudstvo sú NEZVRATNÉ! Môže za to TÁTO zmena

USA - Na oblohe pôsobí nemenne, no realita je iná. Vedci zistili, že Mesiac sa každým rokom nenápadne vzďaľuje od Zeme – a tento proces má priamy vplyv na dĺžku našich dní. Hoci ide o extrémne pomalú zmenu, jej dôsledky sú z pohľadu geológie a astronómie zásadné.
Mesiac je stálicou nočnej oblohy, no nové vedecké zistenia ukazujú, že jeho vzťah so Zemou sa neustále mení. Ako informuje portál indy100.com, vedci potvrdili, že prirodzený satelit našej planéty sa postupne vzďaľuje, čo ovplyvňuje rotáciu Zeme a tým aj dĺžku jedného dňa.
Ide o zanedbateľnú vzdialenosť?
Výskum tímu z University of Wisconsin–Madison sa zameral na horniny z geologickej formácie starej približne 90 miliónov rokov. Ich analýzou sa podarilo spätne rekonštruovať interakciu Zeme a Mesiaca spred 1,4 miliardy rokov. Výsledky ukázali, že Mesiac sa od Zeme vzďaľuje rýchlosťou približne 3,82 centimetra ročne. Hoci ide o zanedbateľnú vzdialenosť, v časovom horizonte miliónov rokov má výrazný efekt. Podľa vedcov tento proces spôsobuje, že rotácia Zeme sa spomaľuje – a dni sa postupne predlžujú. Ak bude trend pokračovať, o približne 200 miliónov rokov by jeden deň na Zemi mohol trvať až 25 hodín.
Profesor geovedy Stephen Meyers to prirovnáva k postave krasokorčuliara. „Keď sa Mesiac vzďaľuje, Zem sa správa ako korčuliar, ktorý pri rozpažení rúk spomaľuje otáčanie,“ vysvetľuje. Zároveň dodáva, že cieľom výskumu bolo využiť astrochronológiu – prepojenie astronómie a geológie – na presnejšie meranie času v hlbokej minulosti. „Chceme skúmať miliardy rokov staré horniny podobným spôsobom, ako dnes skúmame moderné geologické procesy,“ uviedol.
Ide len o jeden z viacerých objavov, ktoré v poslednom období menia naše chápanie Mesiaca. Nedávno vedci vďaka čínskemu vesmírnemu programu odhalili skryté štruktúry pod jeho povrchom, ktoré môžu pomôcť lepšie poskladať jeho dávnu históriu. Hoci sa tieto zmeny dejú v mierke, ktorú človek počas svojho života nepocíti, z pohľadu planéty a vesmíru ide o procesy, ktoré zásadne formujú náš svet – aj samotný čas, ako ho poznáme.