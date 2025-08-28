Chorý Bruce Willis (70) už s rodinou NEBÝVA: Vysťahovali ho!

LOS ANGELES - Bruce Willis (70) sa stiahol z verejného života v roku 2022 po tom, čo mu diagnostikovali afáziu. O rok neskôr rodina oznámila, že mu bola potvrdená frontotemporálna demencia, ktorá v ovplyvňuje reč aj správanie. Jeho stav sa v poslednom období zhoršil a rodina pristúpila k ťažkému kroku - vysťahovali ho z domu!
O zdravotnom stave hviezdy akčných filmov aktuálne prehovorila jeho manželka Emma Heming v špeciálnom programe stanice ABC s názvom "Emma a Bruce Willis: Neočakávaná cesta". Opísala jeho posledné roky od cvhíle, kedy mu zákernú chorobu diagnostikovali. „Bolo to pre mňa naozaj smutné, keď sa začala prejavovať Bruceova choroba. Vždy rád vozil dievčatá do školy a potom tie školské výlety prestali byť také časté a ja som si myslela, že je to divné,“ opísala.
„Na niekoho, kto je veľmi zhovorčivý a veľmi angažovaný, bol jednoducho o niečo tichší. A keď sme sa schádzali ako rodina, tak sa akoby stiahol do ústrania,“ uviedla s tým, že mu postupne začali vypadávať slová a začal koktať, čo je vec, s ktorou bojoval v detstve. Jeho stav sa však každým dňom zhoršuje a aktuálne hviezda prestala hovoriť úplne. Situácia je o to horšia, že dvojica má spolu dve malé dcéry - 13-ročnú Mabel a 11-ročnú Evelyn.
Práve kvôli nim sa milujúca manželka rozhodla pre najťažšie rozhodnutie - Brucea presťahovala do druhého domu, preč od nej a ich dcér. „Bruce by to chcel pre naše dcéry. Chcel by, aby žili v domove, ktorý je prispôsobený ich potrebám, nie jeho potrebám,“ vyjadrila sa s tým, že herec aktuálne žije v prízemnom dome s celodennou starostlivosťou. Jeho rodina ho však pravidelne navštevuje.
„Keď ideme za ním, buď je vonku alebo sleduje film.. Ide predovšetkým o to tam byť a prepojiť sa s Bruceom. Je to dom plný lásky, tepla, starostlivosti a smiechu,“ vysvetlila s tým, že ich deti tam majú dokonca aj svoje veci. Je to skrátka druhý domov ich všetkých.