Bolestné slová Willisovej dcéry: Nie je na tom dobre a... Nespoznáva ma!

LOS ANGELES - Fanúšikovia na neho nezabúdajú! Hoci Bruce Willis (70) kvôli vážnym zdravotným problémom skončil so svojou kariérou, jeho priaznivci na neho stále celkom intenzívne myslia. Potvrdzujú to aj najnovšie vyjadrenia jeho najstaršej dcéry Rumer (37), ktorá nijako neskrýva, že stav jej slávneho otca je vážny.
„Ľudia mi denne kladú otázku, ako sa má. Je ťažké na ňu odpovedať, lebo pravda je taká, že nikto s frontotemporálnou demenciou na tom nie je dobre,” uviedla na svojom profile na sociálnej sieti Instagram samotná Rumer.
Prominentná família v roku 2023 verejne oznámila hercovu vážnu diagnózu a nie je tajomstvom, že jeho aktuálna manželka s menšími dcérami a jeho bývalá žena - Demi Moore s dospelými dcérami sa zomkli a sú si vzájomne oporou.
Legendárny Bruce Willis na AKTUÁLNYCH ZÁBEROCH: Bez pomoci opatrovateľa sa nezaobíde!
Ako Rumer v súvislosti s otcovým stavom prezradila, je to momentálne tak, že svojich blízkych už Bruce niekedy nespoznáva. Aj napriek tomu ho navštevuje a váži si každý moment, ktorý spoločne trávia. „Som veľmi vďačná za to, že za ním môžem prísť a objať ho. Viem, že cíti moju lásku a ja ju cítim od neho. Stále v ňom vidím tu iskru, ktorá tam niekde je. Máme medzi sebou hlboké puto. Otec ma bohužiaľ už často nespoznáva, ale za každé naše objatie som vďačná,” uviedla úprimne hercova najstaršia dcéra, ktorá na tieto návštevy bráva aj svoju 2-ročnú dcérku Louette. „Som vďačná, že tam s ňou môžem ísť, tráviť s ním nejaký čas, cítiť jeho prítomnosť, milovať ho a byť s ním,” dodala.