Desivá diagnóza expertov: Trump trpí závažnou chorobou! Takú istú má aj herec Bruce Willis, vyhliadky sú zlé

WASHINGTON - Správanie amerického prezidenta Donalda Trumpa opäť vyvoláva otázniky o jeho duševnom zdraví. Dvojica klinických psychológov zo Spojených štátov tvrdí, že Trump vykazuje príznaky demencie a že jeho stav sa zreteľne zhoršuje. Podľa nich môže trpieť rovnakým ochorením, aké diagnostikovali hercovi Bruceovi Willisovi.
Známky úpadku
Psychológovia John Gartner a Harry Segal vo svojom podcaste Shrinking Trump uviedli, že u prezidenta pozorujú zhoršenie psychomotorických schopností – detail, ktorý býva často spojený s demenciou. „Prvým príznakom býva jazyková a rečová dysfunkcia. No dnes už vidíme aj pokles motoriky,“ citoval Gartnera britský denník Daily Mirror.
Podľa neho ide o známky frontotemporálnej demencie, rovnakého ochorenia, s ktorým sa verejne borí aj hollywoodsky herec Bruce Willis.
Neistá chôdza pred Putinom
Ako príklad psychológovia uvádzajú Trumpovo nedávne stretnutie s Vladimirom Putinom na Aljaške, kde jeho chôdza pripomínala pohyb opitého človeka. Prezident však alkohol nepije, čo vyvoláva otázky o inom zdravotnom pozadí.
Výroky bez zmyslu
Nie je to však len chôdza, čo upútalo pozornosť. Trump je známy aj výrokmi, ktoré pôsobia bizarným dojmom. Ako pripomenul denník Guardian, obviňoval Európsku úniu, že v USA plánuje stavať veterné turbíny „privádzajúce ľudí k šialenstvu“. Tvrdil tiež, že jeho strýc mal poznať neslávne známeho teroristu Unabombera – verzia, ktorú však fakty nepotvrdzujú.
Politické útoky
Trumpove kontroverzné vyjadrenia si už osvojili aj jeho politickí oponenti. Kalifornský guvernér Gavin Newsom zverejnil na sociálnej sieti X otázku adresovanú umelej inteligencii, či ľudia s demenciou opakujú veci, ktoré nie sú pravda. Odpoveď – áno – použil ako ironickú narážku na prezidenta.
Trump a Biely dom to odmietajú
Samotný Trump aj jeho okolie akékoľvek problémy s duševným zdravím popierajú. Prezident sa na verejnosti opakovane bráni, že je v dobrej kondícii, no odborníci upozorňujú, že jeho správanie poskytuje čoraz viac argumentov pre skeptikov.