ŠOKUJÚCE SLOVÁ manželky chorého Brucea Willisa: Po smrti herca daruje jeho MOZOG na výskum!

LOS ANGELES - Bruce Willis od roku 2022 bojuje s frontotemporárnou demenciou a jeho stav sa každým mesiacom horší. Jeho dcéra Rumer len pred pár týždňami priznala, že stav jej otca je vážny. Preto rodina rozmýšľa aj nad tým, čo bude potom. A jeho manželka prezradila veľmi ušľachtilý úmysel - hercov mozog daruje na výskum!
Rodina oznámila hercovu vážnu diagnózu v roku 2023, teda rok po tom, čo ukončil svoju kariéru a stiahol sa do úzadia. A nie je žiadnym tajomstvom, že jeho aktuálna manželka s menšími dcérami a jeho bývalá žena - Demi Moore s dospelými dcérami sa zomkli a sú si vzájomne oporou.
Stav slávneho herca je však každým mesiacom vážnejší a vážnejší. Potvrdila to aj dcéra Rumer, ktorá priznala, že jej otec svojich blízkych už niekedy nespoznáva. „Som veľmi vďačná za to, že za ním môžem prísť a objať ho. Viem, že cíti moju lásku a ja ju cítim od neho. Stále v ňom vidím tu iskru, ktorá tam niekde je. Máme medzi sebou hlboké puto. Otec ma bohužiaľ už často nespoznáva, ale za každé naše objatie som vďačná,” priznala.
Frontotemporálna demencia je neurodegeneratívne ochorenie, ktoré postupne zhoršuje rôzne telesné funkcie, pacientom sa zhoršuje rozprávanie, porozumenie, mení sa ich správanie a pozmení sa celá osobnosť. Mnohí pacienti s touto chorobou môžu byť aj agresívni.
Choroba je však pre lekárov stále veľkou neznámou... Práve preto sa manželka Brucea Willisa rozhodla pre ušľachtilý krok. Vo svojej knihe s názvom Neočakávaná cesta a neskôr aj verejne odhalila, že po hercovej smrti plánuje jeho mozog venovať na výskumné účely, čo by mohlo významne prispieť k tomu, aby vedci odhalili zmeny, ktoré sa v tomto orgáne pri frontotemporálnej demencii objavujú.