Emotívne slová dcéry Brucea Willisa: Prezradila NOVÉ detaily o jeho stave... Cítim hlbokú BOLESŤ!

Bruce Willis s dcérou (Zdroj: Instagram RW)

Herečka Rumer Willis prehovorila na Deň otcov o ťažkej situácii, ktorú zažíva jej rodina. V dojímavom príspevku na Instagrame sa podelila o svoje pocity z toho, ako sa jej otec, herec Bruce Willis, trápi s demenciou. „Dnešok je ťažký. Cítim hlbokú bolesť na hrudi, túžbu rozprávať sa s tebou a povedať ti, čo robím a čo sa deje v mojom živote,“ napísala. Z jej slov je jasné, že už je pre Brucea ťažké rozprávať a pamätať si.

„Objať ťa, spýtať sa ťa na život, tvoje príbehy, zápasy aj úspechy. Priala by som si, aby som ti položila viac otázok, kým si mi ešte o tom všetkom mohol porozprávať," pokračovala emotívne. Napriek tomu sa Rumer snaží zamerať na to pekné, čo ešte môžu spolu prežívať. „Ale viem, že by si nechcel, aby som bola dnes smutná, takže sa budem snažiť byť vďačná – pripomínať si, aké mám šťastie, že si mojím otcom a že si stále so mnou. Stále ťa môžem držať, objať, pobozkať na líce a pohladiť ti hlavu. Môžem ti rozprávať príbehy," opísala.

Zvlášť dojemne pôsobí opis, ako sa Bruceovi rozžiaria oči, keď vidí svoju malú vnučku Louettu, ktorú má Rumer s bývalým partnerom Derekom Richardom Thomasom. „Budem vďačná za každý okamih, ktorý s tebou môžem mať. Veľmi ťa milujem, ocko. Šťastný Deň otcov," napísala na záver príspevku. „Posielam lásku všetkým, ktorí sú v podobnej situácii ako ja alebo ktorí prišli o svojich otcov, slobodným mamičkám, ktoré zastávajú aj rolu otcov, aj môjmu budúcemu partnerovi a otcovi mojich ďalších detí…" dodala aj povzbudenie pre ostatných.

Rumer zverejnila aj niekoľko spoločných fotografií s otcom a jednu, na ktorej je Bruce so svojou vnučkou. Bruce Willis sa stiahol z verejného života v roku 2022, keď mu diagnostikovali afáziu. O rok neskôr rodina oznámila, že mu bola potvrdená frontotemporálna demencia, ktorá ovplyvňuje reč aj správanie. Bruce má tri dcéry – Rumer, Scout a Tallulah – s herečkou Demi Moore, s ktorou bol ženatý v rokoch 1987 až 2000. Aj po rozvode si udržali blízky vzťah a Demi ho pravidelne navštevuje. So súčasnou manželkou Emmou Heming, s ktorou sa oženil v roku 2009, má ďalšie dve dcéry – Mabel a Evelyn.