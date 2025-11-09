Legendárny Bruce Willis na AKTUÁLNYCH ZÁBEROCH: Bez pomoci opatrovateľa sa nezaobíde!

LOS ANGELES - Vychutnal si prechádzku k oceánu! 70-ročného Bruce Willisa už pár rokov sužujú vážne zdravotné problémy. Slávnemu hercovi bola diagnostikovaná frontotemporálna demencia, ktorá mu výrazne komplikuje život. Pred pár dňami ho v uliciach nafotili paparazzi a ako vidno, bez pomoci sa už nezaobíde.
Bruce Willis si získal srdcia mnohých fanúšikov po celom svete. Azda najviac ho preslávilo účinkovanie v počinoch Smrtonosná pasca, Šiesty zmysel, Pulp Fiction, či Armageddon. Naposledy stál pred kamerami v roku 2022 a už vtedy mu jeho začínajúce zdravotné problémy komplikovali prácu. Kvôli chorobe napokon z filmového sveta odišiel. Lekári mu diagnostikovali zriedkavý typ demencie, ktorá ničí časti mozgu, ovplyvňuje napríklad správanie, reč a motoriku zasiahnutej osoby.
Willisovi bola veľkou oporou jeho milovaná rodina. A to nielen aktuálna manželka Emma, ktorá o boji s ochorením otvorene hovorila, ale aj jeho exmanželka Demi Moore a ich staršie dcéry.
Emma nedávno prezradila, že musela urobiť ťažké rozhodnutie a Brucea presťahovali. Momentálne tak žije v opatrovateľskom dome, kde je pod nepretržitým dohľadom. „Aj on by to tak chcel. Chcel by, aby naše dcéry žili v dome, ktorý je viac prispôsobených ich potrebám, nie tým jeho,” uviedla na margo toho. Rodina však Willisa pravidelne navštevuje. A hoci on už hovorí len minimálne, komunikujú spolu napríklad prostredníctvom dotykov. Herec sa na nich dokonca občas usmeje.
Počas uplynulého týždňa si Bruce vyšiel na prechádzku v sprievode svojho opatrovateľa. Toho sa držal celý čas za ruku a spoločne sa presunuli na pláž, kde si herec vychutnal pohľad na oceán.