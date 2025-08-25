Najprv slávny herec a teraz spevák?! Hollywoodska herečka ruka v ruke s TÝMTO mužom!

RÍM - Herečka Zoe Kravitz (36) opäť poriadne prekvapila fanúšikov. Len pár dní po tom, čo sa v Paríži objímala s Austinom Butlerom, ju zachytili v Ríme ruka v ruke s ďalším mužom.
Hollywoodska hviezda Zoe Kravitz opäť rozprúdila špekulácie o svojom milostnom živote. Len niekoľko dní po tom, čo ju videli pri koketnej večeri v Paríži s kolegom Austinom Butlerom, sa herečka objavila v Ríme ruka v ruke s britským spevákom Harrym Stylesom. Na sociálnych sieťach sa objavilo video, kde dvojica kráča uličkami talianskej metropoly.
Obaja si počas prechádzky navzájom venovali pozornosť. Reakcie fanúšikov na seba nenechali dlho čakať. „Najprv v bare v Paríži s Austinom Butlerom a potom v Ríme s rukou okolo Harryho Stylesa, Zoë, prosím, nauč ma tvoje finty,“ napísal istý fanúšik. Ešte minulý týždeň sa pritom riešila jej blízkosť s Austinom Butlerom. V Paríži boli videní, ako sa k sebe majú. A taktiež spolu strávili večer v známom bare.
Zoe má za sebou rozchod s Channingom Tatumom, s ktorým zrušila zásnuby v októbri 2024. Pred týmto vzťahom bola vydatá za herca Karla Glusmana. Harry Styles sa na festivale Glastonbury vášnivo bozkával s producentkou Ellou Kenny a o pár týždňov bol videný po boku dizajnérky Kim Mupangilai. Jeho najznámejším vzťahom bola romanca s režisérkou Oliviou Wilde, ktorá trvala takmer dva roky. Či ide v prípade Zoe a Harryho o novú lásku, zatiaľ jasné nie je.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%