Harry Styles šokoval v Berlíne: V UTAJENÍ zabehol maratón... Nastúpil pod falošným menom!

BERLÍN - Spevák a idol miliónov fanúšičiek Harry Styles (31) má za sebou ďalší obrovský úspech – no tentoraz nie na hudobnej scéne, ale na bežeckej trati.
Namiesto pódií sa pred pár dňami postavil na štart slávneho Berlínského maratónu. A aby na seba nepútal zbytočnú pozornosť, prihlásil sa pod menom Sted Sarandos – nápadne podobným menu šéfa Netflixu Teda Sarandosa. Tajomstvo mu však dlho nevydržalo. Fanúšikovia ho spoznali už počas behu a pri cieľovej rovinke bolo jasné, že ide o samotného Harryho.
A dôvod na radosť rozhodne mal – 42 kilometrov zvládol za 2 hodiny, 59 minút a 13 sekúnd, čím si vytvoril osobný rekord a prvýkrát sa dostal pod tri hodiny! Pre porovnanie, v marci v Tokiu dobehol s časom 3:24. Po dobehu sa ochotne nechal odfotiť s britským paralympijským šampiónom Richardom Whiteheadom, ktorý spoločný záber zverejnil aj na sociálnych sieťach so žartovným odkazom: „2:58 v Berlíne s mojím kámošom! Poznáte ho niekto?“
Na internete už kolujú aj videá, na ktorých je vidieť, ako Harry beží ako skutočný profesionál. Niektorí fanúšikovia s humorom dodali, že tak rýchlo utekal len preto, aby sa vyhol nahrávaniu novej hudby, na ktorú fanúšikovia čakajú už celé roky. A čo jeho údajná partnerka Zoë Kravitz (36)? Pri trati ju síce nikto nespozoroval, no do Berlína pricestovala spolu s ním. Neskôr dvojicu videli spolu v jednej z kaviarní, takže je jasné, že Harryho podporovala.
