PORIADNY prúser slávneho rapera: Obžalovaný z útoku na policajtov!

LOS ANGELES - Amerického rapera Montera Lamara Hilla známeho pod pseudonymom Lil Nas X v pondelok obžalovali z napadnutia policajtov v Los Angeles. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a televízie NBC News.
Podľa polície raper vo štvrtok po piatej hodine ráno zaútočil na policajtov, ktorí dostali hlásenie o nahom mužovi. Podľa zdrojov NBC News Hill jedného policajta dvakrát udrel do tváre. Policajti rapera pre podozrenie z predávkovania vzali do nemocnice.
Lil Nas X bol krátko na to zatknutý a podľa obžaloby podanej v pondelok na súde v Los Angeles a čelí trom obvineniam z napadnutia policajta a jednému obvineniu z odporu pri zatýkaní. O štvrtkovej hospitalizácii rapera ako prvý informoval portál TMZ a zverejnil video, ako kráča po ulici v bielej spodnej bielizni a kovbojských topánkach.
Neskôr portál získal video, na ktorom je nahý a bosý. Americký raper a spevák z Atlanty je známy najmä vďaka svojmu hitu „Old Town Road“, v ktorom spojil hudobné žánre country a hip-hop.