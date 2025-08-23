Ďalší hollywoodsky PROMI PÁR? Pri natáčaní sa mali zblížiť aj TIETO DVE hviezdy!

PARÍŽ – Na červenom koberci to medzi nimi poriadne iskrilo! Herec Austin Butler (34) a krásna Zoë Kravitz (36) sa na premiére filmu Caught Stealing v Paríži postarali o poriadny rozruch. Vyvolali špekulácie o začínajúcom romániku!
Dvojica, ktorá v snímke stvárňuje milencov, rozprúdila špekulácie o romániku aj v reálnom živote. Počas fotenia sa totiž zastavili, zahľadeli si hlboko do očí a vyzerali, že zabudli na všetkých okolo seba. Nejde o prvýkrát, čo na červenom koberci pritiahli pozornosť. Len pred pár dňami v Londýne Butler dokonca zachránil Zoë pred otravnou včelou – čo si médiá okamžite vyložili ako filmový „hero moment“.
Vo filme Caught Stealing Butler hrá bývalého bejzbalistu Hanka, ktorý sa po páde kariéry stane barmanom a zapletie sa do zločineckého podsvetia 90. rokov v New Yorku. Kravitz mu stvárňuje lásku Yvonne. Špekulácie o ich vzťahu sa šíria už od minulého mesiaca, keď ich paparazzi zachytili spolu na interaktívnom divadelnom predstavení v New Yorku.
Blízky zdroj však tvrdí, že zatiaľ nejde o nič vážne. „Pre Zoë je to hlavne zábava, po rozchode s Channingom Tatumom si potrebuje vyvetrať hlavu,“ prezradil pre Page Six. Butler bol donedávna vo vzťahu s modelkou Kaiou Gerber, s ktorou randil tri roky. Rozišli sa až koncom minulého roka. Hollywood tak po Pamele Anderson a Liamovi Neesonovi rieši ďalší potenciálny promi pár – všetkých zaujíma, či sa z flirtu na červenom koberci stane skutočná láska.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%