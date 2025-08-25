Slávny spevák v ŠOKU: Chceli ho VYKRADNÚŤ... V čase lúpeže bol doma!

BEVERLY HILLS - Slávny spevák Lionel Richie (76) zažil poriadne nepríjemnú situáciu. Počas toho, ako bol doma, sa spustil alarm. Do jeho domu sa totiž chcel vlámať zlodej...
Polícia v Beverly Hills zatkla 38-ročného muža, ktorý sa pokúsil vlámať do domu speváka Lionela Richieho. Muža chytili v piatok ráno o pár ulíc ďalej. Hoci polícia nepotvrdila, že išlo priamo o Richieho vilu, viaceré médiá píšu, že dom patrí práve jemu.
Spevák bol podľa TMZ v čase incidentu doma. Spustil sa alarm, ktorý zlodeja vyľakal, takže nič nestihol ukradnúť. Lionel Richie sa tak pridal k zoznamu celebrít, ktoré v poslednom období riešia podobné problémy.
V júli sa votrelci snažili dostať do domu Teddi Mellencamp a jej manžela Edwina Arroyaveho. Zlodeji sa vlámali aj do domu Brada Pitta. Rovnako dopadli aj Nicole Kidman a Keith Urban, ktorých dom v Los Angeles bol vykradnutý vo februári.
