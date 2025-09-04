PRAVDA o romániku Harryho Stylesa a Zoë Kravitz: Sú len kamaráti… S VÝHODAMI!

LOS ANGELES - Zahraničné médiá v uplynulých dňoch obleteli správy o tom, že medzi spevákom Harrym Stylesom (31) a herečkou Zoë Kravitz (36) preskočila iskra. Dvojicu paparazzi nafotili, ako si ruka v ruke vykračujú po ulici. Aktuálne však zdroj upresnil, že nejde o žiaden vzťah. Vraj sú z nich len kamaráti... S výhodami!
Najprv slávny herec a teraz spevák?! Hollywoodska herečka ruka v ruke s TÝMTO mužom!
Internet zaplavili dohady o romániku medzi spevákom Harrym Stylesom a herečkou Zoë Kravitz. Ako však prezradili zdroje pre TMZ, dvojica sa za oficiálny pár neberie – vraj ide len o kamarátstvo s výhodami. Harry a Zoë svoj vzťah vôbec neberú vážne. Zatiaľ si chcú len užívať a zabávať sa, bez záväzkov a nálepiek.
Dvojica minulý týždeň vyvolala rozruch, keď sa spolu objavila v Ríme. Kráčali mestom ruka v ruke a pôsobili veľmi zamilovane. Zoë sa síce na newyorskej premiére svojho nového filmu Caught Stealing ukázala sama, no o pár dní ju paparazzi zachytili opäť s Harrym – tentoraz počas spoločnej prechádzky ulicami, kde sa nežne držali za ruky.
