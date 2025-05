Vyžitá herečka VYVÁDZALA s priateľom na pláži: Fúúú... Vyzeralo to ako scéna z EROTICKÉHO filmu!

(Zdroj: Profimedia)

KOS - Daniella Westbrook bola kedysi hviezdou televíznych obrazoviek. Bola herečkou, účinkovala aj v reality šou, no oveľa viac sa o nej písalo v súvislosti s drogovou minulosťou, ktorá sa viditeľne podpísala na jej zovňajšku. Aktuálne však prežíva šťastné obdobie. Zasnúbila sa a s čerstvým snúbencom si užíva dovolenku na gréckom ostrove Kos. Paparazzi ich nafotili na pláži... Uff, vyzeralo to ako scéna z erotického filmu!

Britská herečká a reality hviezdička škaredo doplatila na roky užívania drog. Ako veľmi sa to podpísalo na jej zdraví, nevedno... No minimálne z estetickej stránky je to viac nez evidentné. Dlhé roky holdovania zakázaným látkam jej úplne zruinovalo nosovú prepážku. Aktuálne má tak na tvári zdeformovaný nos... Ide však o jej minulosť, ktorú jej pripomína len poznačená tvár.

Aktuálne prežíva šťastné obdobie - má priateľa, boxeristu Chasa Symondsa, s ktorým jej to zjavne klape. Dvojica si v týchto dňoch užíva dovolenku na gréckom ostrove Kos. A náklonnosť jedného k druhému sa nedela prehliadnuť. Paparazzi ich na pláži načapali pri skutočne intímnej chvíli. Herečka hore bez, len v miniatúrnych tangách, sedela obkročmo na svojom priateľovi a ten ju vášnivo bozkával...

Uff, na prvý pohľad to vyzeralo ako scéna z erotického filmu!

(Zdroj: Profimedia)