Vyžitá herečka opäť ŠOKUJE VZHĽADOM: Ďalšia plastika alebo zdravotné problémy?!

(Zdroj: Profimedia)

Britská herečka a reality hviezdička nepedne doplatila na roky užívania zakázaných látok. Ako veľmi sa to podpísalo na jej zdraví, nie je známe... No minimálne z estetickej stránky je to viac než zjavné. Dlhé roky holdovania drogám jej úplne zdevastovalo nosovú prepážku. Aktuálne má tak zdeformovaný nos, ktorý sa rôznymi plastikami snaží dostať do pôvodného stavu.

A v týchto dňoch opäť pútala pozornosť svojim vzhľadom. Paparazzi ju nafotili pri odchode z jednej z londýnskych nemocníc a je evidentné, že je po nejakom zákroku. Na tvári mala totiž obviazaný ťažký obväz. Či bývalú herečku trápili zdravotné problémy alebo sa opäť snažila zachrániť svoj zničený vzhľad, nevedno. Isté je, že sa zverila do rúk chirurgov.

(Zdroj: Profimedia)