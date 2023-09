Vyžitá herečka nepozná HANBU: Vyzliekla podprsenku… KOZY na VOĽNOBEH!

Danniella Westbrook sa opäť ukázala v plnej paráde. (Zdroj: Profimedia)

IBIZA - Daniella Westbrook (49) bola kedysi hviezdou televíznych obrazoviek. Účinkovala v reality šou, no oveľa viac sa o nej písalo v súvislosti s drogorou minulosťou, ktorá sa viditeľne podpísala na jej zovňajšku. Na sebavedomí jej to však nijak neubralo. Rada na seba púta pozornosť a bez problémov ukáže aj svoje nahé telo. Aha, kozy na voľnobeh!

Britská herečka a reality hviezdička škaredo doplatila na dlhé roky užívania drog. Ako veľmi sa to podpísalo na jej zdraví, nevedno... No minimálne z estetickej stránky je to viac než evidentné. Dlhé roky holdovania zakázaným látkam jej úplne zruinovalo nosovú prepážku. Aktuálne má tak na tvári zdeformovaný nos, ktorý sa všemožnými plastickými operáciami snaží dostať do pôvodného stavu.

A plastické vylepšenia sa jej zapáčili natoľko, že si nedávno dala upraviť aj svoje prsia. No a teraz ich hrdo vystavuje na obdiv. Paparazzi blondínku zachytili pri hotelovom bazéne na španielskej Ibize. Užívala si horúce slnečné lúče a aby nemala zbytočné neopálené miesta, odhodila podprsenku. A nenechala sa vyrušiť ani v momente, keď zbadala, že na ňu mieri objektív fotoaparátu.

