Vdova po Kobem Bryantovi (†41) 5 rokov po TRAGÉDII: Dojemné slová zosnulej dcére... Mama ťa ľúbi!

Správa o tragickom páde vrtuľníka v nedeľu 26. januára 2020 zasiahla celý športový svet. V zrútenom stroji totiž sedel aj úspešný americký basketbalista a jeho len 13-ročná dcéra Gianna Maria. Podľa vyšetrovateľov amerického úradu pre bezpečnosť dopravy zavinila pád vrtuľníka chyba pilota.

Ten vraj stratil pri lete nad kopcovitou oblasťou severne od Los Angeles orientáciu. V oblasti bola zlá viditeľnosť a podľa zákona nesmel letieť len podľa vizuálnej orientácie. Napriek tomu sa rozhodol v ceste pokračovať, stroj potom v hustej hmle narazil do svahu. Vyšetrovanie jednoznačne vylúčilo ako príčinu technickú chybu.

Od tragédie v januári uplynulo 5 rokov a Kobeho dcéra Gigi by dnes oslávila svoje 19. narodeniny. No a jej mama Vanessa sa jej pri tejto príležitosti prihovorila prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Instagram. Zverejnila jej fotku a pridala dojemný odkaz. „Všetko najlepšie, Gigi! Maminka ťa miluje a chýbaš mi viac, než by som dokázala vyjadiť. Milujem ťa Gianna,“ napísala smútiaca mama.

